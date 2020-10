Mais les carbayones n’ont pas eu le temps de savourer ce tant attendu quand, dans un jeu insignifiant au centre du terrain, ils se sont retrouvés avec un joueur de moins, Grippo. Après huit minutes de jeu et pour un tacle à un adversaire qui ne valait en aucun cas un rouge direct. Cela a été initialement vu par l’arbitre du match, Galech Apezteguía, qui a montré le carton jaune au défenseur bleu.

Et c’est à ce moment-là que, de manière incompréhensible, depuis la salle VAR, ils pressent l’arbitre de revoir la pièce. Et c’est ainsi que, de manière encore plus incompréhensible, le juge du concours rectifie et envoie les Suisses aux vestiaires.

Cette décision a eu une influence transcendantale sur le résultat final de l’affrontement, qui laisse ceux de la capitale de la Principauté dans une situation aussi dramatique que celle de la première phase de la saison dernière.

Ce ne sont donc pas les Logroñés qui ont coupé les ailes de l’Oviedo en ce début de match. Non, c’était les arbitres, à la fois le principal et le responsable du VAR. Une cruche d’eau froide a été l’expulsion, que les Asturiens ont pris pour assimiler. Malgré tout, les Bleus étaient bien plus dangereux avec dix que les disciples de Sergio Rodríguez, qui n’avaient pas eu une seule chance de marquer dans les 45 premières minutes.

Mais c’est que le VAR influencerait encore significativement le résultat de cette première mi-temps en annulant un but d’Arribas pour le hors-jeu positionnel de Christian. Trop de revers pour une équipe aussi accablée et en manque de points que l’Asturien.

Puis, dans la seconde moitié, les tables tournaient. Ensuite, les Logroñés ont pris le contrôle du match, notamment en raison de deux erreurs de gros de la défense bleue dans les cinq premières minutes de la reprise, se souvenant de temps pas si lointains, des échecs qui ont mis Logroñés en tête sur le tableau de bord et avec un joueur de plus sur le terrain de jeu. Oviedo a réussi à égaliser à deux, mais encore une fois l’incohérence défensive l’a pénalisé et l’a laissé sans prix contre une équipe, Logroñés, qui a montré ses limites à la Tartière, mais qui le surpasse déjà au classement.

Il ne sera pas facile pour Ziganda de rediriger le parcours de l’équipe bleue. Il a encore du crédit, mais il est essentiel pour lui de trouver la bonne clé pour recouvrir les gros trous défensifs qui sont apparus dangereusement à nouveau lors des derniers matchs, et qui ont ajouté au manque total de visée devant le but adverse. Hier soir, l’un des nombreux oviedistas a été réalisé par un défenseur de La Rioja. Oui, hier au moins, un danger a été créé dans la région de Logroñés. Pas grand-chose, mais quelque chose, mais insuffisant, très insuffisant.