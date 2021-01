▲ Rey Vargas quitte la ceinture des super poids coq WBC pour affronter le champion poids plume Gary Russell Photo wbcboxing.com

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mercredi 20 janvier 2021, p. a12

Revenir aux affaires n’a jamais été une décision aussi délicate qu’aujourd’hui. Rey Vargas, ancien champion du monde des super poids coq du World Boxing Council (WBC), reviendra sur le ring après un an et demi de congé. Si vous mettez de côté l’excitation de revenir sur le ring, vous reconnaissez que vous ne pouvez pas cacher votre peur de retourner dans une salle de sport et d’être en contact avec plus de gens. La peur de la contagion par le coronavirus est nouvellement acquise.

Oui, j’ai peur d’entrer dans le gymnase de quelqu’un d’autre et de partager l’espace avec d’autres dont je ne sais pas s’ils prennent soin d’eux-mêmes, car nous ne savons pas qui ils sont, dit Vargas, dont le lieu de travail était jusqu’à présent le gymnase Romanza, à Iztacalco, Mexico, dirigé par son gérant, Ignacio Beristáin.

Je ne sais pas comment ils se préparent aux États-Unis pour éviter la contagion au travail au gymnase, dit Vargas; Je pense à la possibilité de former une équipe et d’amener tout le monde à mon gymnase (à Otumba) pour être isolé et en sécurité. Je ne veux pas risquer de tomber malade et je ne veux pas avoir à interrompre à nouveau ma carrière.

Rey Vargas a quitté le titre des super poids coq WBC après un an et demi sans combat. Pendant ce temps, il a eu des problèmes physiques avec un genou et une fracture, qui ont nécessité des soins médicaux et une rééducation.

A son retour, il décide de tout risquer et de chercher une division supérieure pour affronter le dangereux monarque, l’Américain Gary Russell. Vargas dit qu’il a choisi de se mettre à niveau parce qu’il n’y avait plus de défis disponibles chez Super Bantamweight. La prochaine étape est Russell, dont la position de monarque semble inébranlable.

J’ai décidé de prendre le risque et de revenir avec un combat difficile, explique Vargas; Je ne vais pas revenir en douceur, avec des combats confortables pour voir ce que je ressens au poids plume. Je passe la porte d’entrée, directement pour une ceinture contre un adversaire sérieux. Je pense aussi que j’ai une chance de gagner, c’est pourquoi je la saisis. Ce n’est pas invincible et c’est l’occasion de montrer que j’ai ce niveau.

Vargas regrette seulement qu’il n’y ait pas eu de conditions pour rechercher l’unification dans le poids qu’il a laissé derrière lui. Sans options pour affronter d’autres champions, mieux vaut quitter la ceinture que Luis Nery détient aujourd’hui.

Maintenant je vais me concentrer sur mon retour et les plans sont de gravir les divisions, de me couronner dans plus d’une catégorie, conclut-il.

D’autre part, le WBC a annoncé les prix du meilleur de 2020 en boxe. Mauricio Sulaimán, président de l’organisation, a souligné que bien que ce fût une année très compliquée en raison de la pandémie, ce sport a pu se clôturer avec de bonnes expositions.

Saúl Álvarez et son entraîneur Eddy Reynoso ont été reconnus dans leurs catégories respectives comme les meilleurs de 2020.

“Canelo a réussi à sauver l’année avec un nouveau titre dans une fonction de haut niveau et Eddy a couronné trois combattants qui font de lui l’un des entraîneurs les plus titrés du moment”, explique Sulaiman.