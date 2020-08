TORONTO (AP) Semyon Varlamov a stoppé 29 tirs, Andy Greene a marqué son premier but en séries éliminatoires en une décennie et les Islanders de New York ont ​​ouvert leur série de deuxième tour avec une victoire de 4-0 contre les Flyers de Philadelphie lundi soir.

Les Islanders ont bourdonné au début de leur première rencontre éliminatoire avec les Flyers rivaux depuis 1987, ont résisté à une rafale de deuxième période et ont terminé avec trois buts en troisième.

Greene a marqué en première période et Varlamov a été vif toute la nuit lors de son deuxième blanchissage des séries éliminatoires de 2020 et du quatrième de sa carrière en séries éliminatoires.

Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee et Devon Toews ont marqué en troisième période.

Carter Hart a arrêté 26 tirs pour les Flyers, tête de série.

Les Flyers ont battu Montréal en six matchs au premier tour, leur premier triomphe en séries éliminatoires depuis 2012.

Ils l’ont fait malgré avoir été surclassés 13-11, grâce à Hart, qui a eu des blanchissages consécutifs et une moyenne de buts alloués de 1,95.

Les Islanders ont également été radins dans la bulle, égalant un record de franchise en accordant moins de 30 tirs en neuf matchs consécutifs. New York a éliminé Washington, troisième tête de série, en cinq matchs après avoir battu la Floride 3-1 dans les éliminatoires de la Coupe Stanley.

Les Islanders ont fait le saut tôt dans le match d’ouverture du deuxième tour. Greene a marqué 6 minutes, battant Carter près de la ligne bleue dans le trafic. Le joueur de 37 ans est le 10e joueur de l’histoire de la LNH à passer 10 ans ou plus entre les buts des séries éliminatoires.

New York a battu Philadelphie 15-4 en première période, mais Carter a réalisé des arrêts spectaculaires pour le maintenir 1-0.

Les Flyers ont pris vie dans le deuxième, arrachant les huit premiers tirs et 15 de la période. Varlamov les a tous arrêtés avec un bon positionnement et des arrêts spectaculaires.

Pageau a mis New York en avant 2-0 3 minutes après le début de la troisième période, un chronométrage d’une passe de Leo Komarov devant les gants de Carter. Adam Pelech a établi le but avec un coup dur le long des planches derrière le but.

Lee a une fois passé la passe croisée de Mathew Barzal devant Hart plus tard le troisième et Toews a marqué sur un long carambole de son propre côté après que Philadelphie ait attiré Hart pour un attaquant supplémentaire avec 7 1/2 minutes à jouer.

Notes: New York RW Cal Clutterbuck était de retour après avoir raté le match décisif contre Washington, mais D Johnny Boychuk a raté son neuvième match consécutif. … Les Flyers RW Nicolas Aube-Kubel sont revenus après avoir raté les trois derniers matchs contre Montréal. … Les Islanders ont une fiche de 5-1 lorsqu’ils ont marqué les premiers en séries éliminatoires.

SUIVANT

Le deuxième match aura lieu mercredi à Toronto.

—

