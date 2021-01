▲ Après son voyage à travers l’Espagne et les Emirats Arabes Unis, Aguirre a été le protagoniste en présentant une équipe offensive avec trois attaquants. Photo @Rayados

Dimanche 10 janvier 2021, p. a10

Javier Vasco Aguirre a fait des débuts parfaits à son retour en Liga Mx après 20 ans, en battant un faible Atlas 2-0 en tant qu’entraîneur de Monterrey, dans le duel correspondant de la première journée du tournoi Guardianes 2021.

Alors que l’entraîneur Aguirre a volé des réflecteurs à son retour d’un voyage à travers l’Espagne et les Émirats arabes unis, sur le terrain, le protagoniste était Rogelio Funes Mori, qui a ouvert le score à seulement 37 secondes et a condamné une pénalité de 45 + 1. Les rojinegros ont souffert au stade de Jalisco lorsqu’ils se sont retrouvés avec 10 hommes après l’expulsion de Javier Abella à la 60e minute.

Depuis le line-up, Vasco a clairement montré un style offensif en sautant sur le terrain avec un trident composé d’Avilés Hurtado, Vincent Janssen et Rogelio Funes Mori. En revanche, Diego Cocca, barreur d’Atlas, a fait appel à cinq renforts pour disputer ce match, mais a souffert pour attaquer.

La stratégie d’Aguirre a été efficace pour profiter des premiers instants du duel. Avilés Hurtado a fui dans la zone et a lancé un tir qui a été sauvé, mais au rebond, un habile Rogelio Funes Mori a semblé envoyer le ballon directement dans les filets.

Du banc et avec un visage sérieux, Aguirre s’est borné à applaudir le but, il ne voulait pas se précipiter vers la victoire. Sur le terrain, l’équipe des Rayados a reçu un coup de pouce mental et a traqué le but des locaux.

Funes Mori et César Montes cherchaient le but de la tête mais le ballon passait largement. Jesús Gallardo a également pris un risque avec un autre tir à la tête perdu sur le côté du but.

Devant une équipe Atlas déconcentrée, les Rayados ont affiché un match rapide et offensif, même si le but leur a été refusé. Avilés Hurtado a de nouveau dépassé l’arrière rouge-noir et a envoyé une passe à Janssen, qui a échoué d’une manière incroyable lorsqu’il a terminé sur le côté gauche.

Après le départ énergique, Monterrey a ralenti en prévision d’une attaque d’Atlas pour répondre à la contre-attaque. Ainsi, Marcelo Correa a réussi à générer la première action dangereuse de Guadalajara, mais le ballon a été arrêté par le gardien Hugo González. Près de la pause, une pièce controversée est venue au profit des Rayados. Gaddi Aguirre, qui est passé de Tampico Madero, champion de la Ligue d’expansion, à Atlas, a raté une tentative de dégagement du ballon et a commis une faute dans la zone.

Le sifflement Óscar Mejía a revu le jeu dans le VAR et a signalé un penalty pour Monterrey. Rogelio Funes Mori était en charge de charger avec un tir qui a trompé le gardien Camilo Vargas pour entrer dans le but et ainsi marquer le deuxième but.

Pour le complément, Aguirre a modifié son plan pour défendre le tableau de bord et a envoyé Miguel Layún au tribunal pour Hurtado, ainsi que Maximiliano Meza pour Carlos Rodríguez.

Sans trop d’efforts, les Rayados ont trouvé le duel en leur faveur, surtout après l’expulsion de Javier Abella pour un tacle fort sur Alfonso González.

Pour la clôture, Diego Cocca a donné quelques minutes de jeu au renfort Milton Caraglio, arrivé de Cruz Azul.

Malgré le triomphe du Monterrey, Javier Aguirre s’est dit mécontent, soulignant que nous manquions de beaucoup d’audace avec le ballon, ils avec 10 hommes étaient plus agressifs. Le barreur a souligné que le mieux était d’obtenir les trois points et d’ici là, il faut beaucoup s’améliorer avec le ballon, le tournoi commence et il y a plusieurs choses à faire.