Le plus gros combat depuis que COVID-19 a frappé le monde du sport et a arrêté la boxe pendant quelques mois survient ce samedi 17 octobre, lorsque le champion unifié des poids légers Vasyl Lomachenko affronte le champion IBF, Teofimo Lopez, au MGM Grand Bubble à Las Vegas.

Animosité entre Lomachenko Oui Lopez c’est profond. Les choses ont commencé lorsque le père de Lopez, Teofimo López Sr., est tombé sur Lomachenko à l’hôtel de combat en décembre 2018. Pendant ce week-end, Lomachenko Il ferait face à José Pedraza et López affronterait Mason Menard sur la sous-carte. López Sr affirme qu’il a tendu la main à Lomachenko, et l’Ukrainien a refusé et l’a simplement regardé. Depuis, la famille Lopez utilisé cela comme carburant, et le jeune homme Lopez A promis d’être celui à faire tomber Lomachenko. Le grand livre pour livre a refusé de reconnaître Lopez jusqu’à ce qu’il remporte un titre mondial. Maintenant nous y sommes.

Lomachenko, qui est également le champion WBC «Franchise», fait ses débuts en 2020. Ce sera la première fois que le combattant de 32 ans se bat depuis qu’il est allé en Angleterre et a battu Luke Campbell par décision unanime en août de l’année dernière.

Comme Lomachenko, LopezLe joueur de 23 ans franchit également les cordes pour la première fois cette année. Il a remporté la ceinture IBF avec une spectaculaire victoire du TKO au deuxième tour contre Richard Commey en décembre. Immédiatement après le combat, Lopez et le promoteur de Lomachenko, Bob Arum, a dit au premier de poser pour une photo avec le second afin de commencer à promouvoir le combat. Au début, López a refusé mais a fini par le faire.

Non seulement le vainqueur gagne le droit de se vanter, mais il sera également proclamé meilleur combattant poids léger du monde et sans doute le meilleur combattant livre pour livre du sport.

Il peut Lomachenko continuer son règne dominant de terreur? Pourra Lopez défendre votre père et sauvegarder vos paroles et celles de votre père?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Vasiliy Lomachenko contre Teofimo Lopez.

Quand a lieu le combat Lomachenko contre Lopez?

Panneau d’affichage: 16h30 PT / 19h30 HE aux États-Unis. 17h30 au Honduras et 18h30 au Mexique.

Panneau d’affichage principal: 19 h 00 PT / 22 h 00 HE aux États-Unis. 20h00 au Honduras et 21h00 au Mexique.

Vasyl Lomachenko contre Teofimo Lopez est prévue le samedi 17 octobre. La carte principale commence à 22 h HE.

Comment regarder Lomachenko vs López

la télé: ESPN

Diffusion en direct: ESPN +

Le combat de Lomachenko contre Lopez peut être vu dans ESPN et est également disponible sur ESPN +, la plateforme de streaming d’ESPN et le berceau du combat de Lomachenko aux États-Unis. Il en coûte 5,99 $ par mois.

Au Canada, le combat est disponible via TSN (avec la carte sur TSN4).

Dans Mexique peut être vu par Box Azteca différé à 23h00. En Amérique latine, il peut être vu par Espace de combat.

Combien coûte Lomachenko vs Lopez?

Bien que le combat entre Lomachenko Oui Lopez C’est l’un des plus grands de l’année, ce n’est pas un événement PPV. Abonnés à ESPN ou ESPN + pourra regarder le combat sans frais supplémentaires aux États-Unis.

Où est le combat entre Lomachenko et López?

Lomachenko Oui Lopez Ils se battront au MGM Grand Bubble à Las Vegas. Tandis que Lomachenko Oui Lopez ont combattu dans “Sin City” lors des matchs précédents, ce sera la première fois qu’ils s’affronteront au sein de “The Bubble”. La raison pour laquelle ils se battent là-bas est que le COVID-19 et les fans ne sont pas autorisés à entrer dans l’installation pour réduire le risque de contracter le coronavirus.

Paris Lomachenko vs López

Selon BetMGM, Vasiliy Lomachenko est un grand favori, à -400, ce qui signifie que vous devrez miser 400 $ pour gagner 100 $. En attendant, Lopez est un outsider de +275, ce qui signifie que si vous pariez 100 $, vous pourriez gagner 275 $.

Vasyl Lomachenko

nom: Vasiliy Lomachenko

Nationalité: ukrainienne

Date de naissance: 17 février 1988

Hauteur: 5-7

Atteindre: 65 “

Total des combats: 15

Record: 14-1 avec 10 KO.

Teofimo Lopez

nom: Teofimo Lopez

Nationalité américaine

Auteur né: 30 juillet 1997

Hauteur: 5-8

Atteindre: 68,5 pouces

Total des combats: 15

Record: 15-0 avec 12 KO.

Vasyl Lomachenko vs Teófimo López LIVE

Panneau d’affichage principal

Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez pour les titres légers WBO et WBA de Lomachenko et le titre IBF léger de Lopez

Arnold Barboza Jr. contre Alex Saucedo; Poids welter junior

Edgar Berlanga contre Lanell Bellows; Poids super moyens

Panneau d’affichage préliminaire

Josue Vargas contre Kendo Castañeda; Poids welter junior

José Enrique Durantes Vivas contre John Vincent Moralde; Poids plume

Quatavious Cash contre Quincy LaVallais; Poids moyen

Quinton Randall contre Jan Carlos Rivera; Poids welter

Jahi Tucker contre Charles Garner; Poids welter

Résumé et répétition:

Incroyable victoire pour Theophimus 😱😱😱! [Vídeo] Vainqueur, Résumé et Replay Fight Vasyl Lomachenko vs Teófimo López 2020 #LomaLopez #LomachenkoLopez 👇👇👇 Publié par FulBox le samedi 17 octobre 2020

