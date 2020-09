PHILADELPHIE (AP) Vince Velasquez a lancé six solides manches, Andrew McCutchen a réussi le simple feu vert en cinquième manche et les Phillies de Philadelphie ont battu les Blue Jays de Toronto, 3-1, samedi soir.

Les Phillies ont encore une fois aidé leurs chances en séries éliminatoires et chercheront à balayer la série de quatre matchs dimanche. Philadelphie est entrée dans la journée à la septième place de la Ligue nationale.

Velasquez (1-1) a accordé un point, deux coups sûrs et trois buts avec six retraits au bâton.

«La journée d’aujourd’hui a été énorme en général, pour que l’équipe maintienne sa position et un gros booster pour moi, a dit Velasquez. «J’avais vraiment besoin d’une sortie comme celle-ci. Je suis ravi d’avoir fait ma part. ”

Andrew Knapp et Adam Haseley ont chacun obtenu deux coups sûrs et un RBI pour Philadelphie.

Travis Shaw a réussi un circuit pour les Blue Jays, qui ont perdu six matchs de suite mais détiennent toujours la huitième et dernière place en séries éliminatoires de l’AL. Ils ont commencé la journée quatre matchs devant Seattle, neuvième.

«Nous avons chassé beaucoup de mauvais lancers, et cela a permis à l’autre joueur d’approfondir le match, a dit le manager des Blue Jays Charlie Montoyo.

Toronto a tenu une réunion d’équipe avant le match avec Montoyo prêchant un message positif, disant à l’équipe à quel point il est fier d’eux, qu’ils sont toujours dans une bonne position, pour s’amuser et profiter du moment.

L’enclos décrié de Philadelphie a lancé trois manches sans but, avec Tommy Hunter suivant Blake Parker et David Phelps en lançant un 1-2-3 neuvième pour son premier arrêt à sa troisième chance.

Velasquez a réalisé sa meilleure sortie de la saison et l’une de ses meilleures ces deux dernières années. En entrant samedi, il avait disputé six manches ou plus en seulement deux de ses 28 derniers départs.

«Il s’est enfermé et a été brillant, a dit le manager des Phillies Joe Girardi.

Velasquez a pris un départ instable, marchant le premier frappeur sur cinq lancers, et a fait sortir l’équipe de terrain après le deuxième frappeur pour réparer le monticule. Il était vif à partir de ce moment-là et a gardé son meilleur pour la fin, un sixième de neuf lancers 1-2-3 avec deux retraits au bâton.

Shaw a fait le seul dommage contre Velasquez, donnant à Toronto une avance de 1-0 avec un retrait d’un retrait en profondeur dans la cinquième.

«Au début, il avait un peu de mal à lancer des frappes, mais il s’est en quelque sorte installé, a dit Shaw à propos de Velasquez. Il s’est en quelque sorte mis dans le groove là-bas au milieu des manches, et les gars manquaient juste quelques lancers. Troisième, quatrième manche, il a commencé à lancer plus de frappes et il a réussi à garder les gars en déséquilibre, les chauffeurs dans la zone, les gars ratent juste. ”

Les Phillies sont allés de l’avant avec deux points dans le bas du cadre.

Tout d’abord, ils ont utilisé une petite balle pour l’attacher. Jay Bruce a débuté avec un doublé et est allé à la troisième place sur le sacrifice de Scott Kingery. Avec le champ intérieur dessiné, Bruce a marqué sur le simple de Knapp sur l’arrêt-court qui aurait pu être attrapé si le champ intérieur avait été à une profondeur régulière.

Knapp est allé à la troisième place sur le simple de Haseley et a marqué sur le terrain de McCutchen au milieu.

Philadelphie a cloué un point en huitième sur le simple RBI de Haseley.

Velasquez a été mélangé entre l’enclos des relevés et la rotation cette saison, mais était nécessaire comme partant après que le droitier Spencer Howard ait quitté son départ samedi dernier avec une raideur à l’épaule droite. Il a lancé 104 lancers, 64 pour des grèves.

MISE À JOUR GUERRERO

Shaw jouait au premier but à la place de Vladimir Guerrero Jr., qui ne faisait pas partie de l’alignement partant après s’être senti un peu étourdi. Guerrero a été frappé par une balle dans le casque vendredi. Guerrero a réussi un coup de pincement au huitième.

POUR COMMENCER

Le droitier torontois Hyun Jin Ryu (4-2) a accordé deux points et six coups sûrs en six manches avec huit retraits au bâton et une marche.

“Nous sommes définitivement dans une période difficile”, a déclaré Ryu par l’intermédiaire d’un traducteur. ” On ne peut nier cela. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Blue Jays: RHP Rafael Dolis (genou droit) s’est senti mieux samedi après avoir quitté le deuxième match du double match de vendredi quand il a atterri drôle alors qu’il couvrait la première base. Il est au jour le jour.

Phillies: INF Alec Bohm (maladie) était hors de l’alignement. … JT Realmuto (hip) a de nouveau couru samedi et pourrait revenir dès lundi. Il a raté neuf matchs. … Howard a joué la balle pour la deuxième journée consécutive. Il n’y a pas d’horaire à son retour.

SUIVANT

Les équipes clôturent la série de quatre matchs dimanche. RHP Taijuan Walker (3-3, 3.05) part pour Toronto. Girardi a déclaré après le match de samedi que RHP Adonis Medina était en ligne pour faire ses débuts dans la ligue majeure pour les Phillies.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports