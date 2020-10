Pour le 16. Fin de Coupe d’Amérique du Sud, Velez à égalité 0-0 avec Peñarol au stade José Amalfitani. Le match retour aura lieu mercredi prochain en Uruguay. La grande nouveauté de la rencontre a été le retour à l’activité officielle de Fernando Gago, près de neuf mois après sa blessure. De plus, Mauricio Pellegrino a fait ses débuts à la tête de l’équipe des Liniers.

La figure de la réunion était Lautaro Giannetti. Le défenseur de Velez c’était important car il récupérait 4 balles et dégageait 6 balles dangereuses. C’était aussi la clé du fort, Jésus Trindade. Le milieu de terrain de Peñarol s’est démarqué contre Vélez en donnant 40 passes correctes et en volant 3 ballons.

C’était un match très disputé avec des fautes des deux côtés. Il y a eu un grand nombre de réprimandes: David Terans, Pablo Galdames, Fabricio Formiliano, Luis Abram, Joaquín Piquerez, Ricardo Centurión et Matías Britos.

L’entraîneur de Velez, Mauricio Pellegrino, il a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Alexander Domínguez dans le but; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram et Hernán De La Fuente sur la ligne défensive; Fernando Gago, Federico Mancuello et Pablo Galdames au milieu; et Agustín Bouzat, Lucas Janson et Juan Martín Lucero dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Ruben Paz ils ont planté avec une stratégie 4-4-2 avec Kevin Dawson sous les trois couleurs; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez en défense; Jesús Trindade, Cristian Rodríguez, Facundo Torres et Jonathan Urretaviscaya au milieu de terrain; et David Terans et Matías Britos à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Derlis López.

* Source: DataFactory.