1 sur 4 iPhone 12

Attention à cette offre qui ne se répétera pas! Le Black Friday 2020 est là et beaucoup de gens ne veulent pas manquer les réductions de diverses marques. L’un d’eux est celui que divers opérateurs aux États-Unis ont autour de l’iPhone 12 – Saviez-vous que vous pouvez l’obtenir totalement gratuit? Sans aucun doute, c’est l’une des choses que vous devez savoir dès maintenant pour sortir le téléphone portable de Cupertino. Comment ça se fait? Ici, nous allons vous l’expliquer. (Photo: Apple)

2 sur 4 iPhone 12

La compagnie de téléphone AT&T a signé un accord avec Apple afin qu’ils puissent obtenir un iPhone 12 totalement gratuit. Comment? Eh bien, pour laisser votre ancien téléphone portable de Cupertino, vous pouvez recevoir jusqu’à 800 $ US en bon d’achat, ce qui vous permettrait d’accéder à l’iPhone 12 Mini ou à l’iPhone 12 dans sa version standard. Pour accéder à cette offre, vous devez être client AT&T aux États-Unis et disposer d’un forfait data illimité et continuer avec l’opérateur pendant 30 mois avec un plan de paiement échelonné. (Photo: Apple)

3 sur 4 iPhone 12 Mini

Une autre offre pour Black Friday 2020 sur l’iPhone 12 est celle de la société T-Mobile. La société propose à ses propriétaires que s’ils ont un iPhone 11 Pro ou 10 XS, ils peuvent obtenir un échange de 850 $ US et un crédit de 680 $ US aux propriétaires d’anciens modèles d’iPhone dans le cas de nouveaux clients. Bien entendu, pour disposer de l’appareil attendu, vous devez disposer d’un forfait data illimité, qui est le plus cher de l’entreprise. Vous osez? (Photo: Apple)

4 sur 4 iPhone 12

La société Verizon a également une offre sur l’iPhone 12. La société vous donne un bon de 800 $ tant que vous laissez votre iPhone X ou un plus récent en garantie. Mais pas seulement cela, vous devez également être un nouveau client ou ajouter une nouvelle ligne. L’appareil dispose d’un écran Retina OLED, d’un processeur A14, de 64 Go de stockage, de deux caméras 12 mégapixels, entre autres détails. (Photo: Apple)