1 sur 3 iPhone 11

Vous voulez toujours un téléphone portable de Cupertino? S’il vous restait l’envie d’acheter un iPhone 11 lors de son lancement en 2019, eh bien maintenant nous vous disons que vous pouvez l’obtenir à un prix totalement pas cher sur AliExpress pour le Black Friday 2020. Le terminal Apple arrive avec un prix de base de 3213,39 semelles avec 64 Go de mémoire interne. Il est également implémenté par un objectif grand angle standard de 13 mégapixels, en plus du A13 comme processeur principal. C’est tout nouveau et dispose d’un écran de 6,1 pouces. (Photo: Apple)

2 sur 3 iPhone 11 Pro

Si vous souhaitez un écran plus grand ou une triple caméra arrière, l’iPhone 11 Pro est en vente sur AliExpress. Le téléphone portable coûte 3821,03 soles (hors frais de port). Il est livré avec une triple caméra arrière de 12 mégapixels chacun. Il est également livré avec un processeur interne A13, 4 Go de RAM, résistant à l’eau et à la poussière, etc. (Photo: Apple)

3 sur 3 iPhone 12

Si vous avez pensé à l’iPhone 12, alors AliExpress en a un totalement bon marché pour vous. L’appareil est proposé à un prix de base de 3750 semelles dans n’importe quelle couleur, mais avec un écran OLED de 6,1 pouces. Il dispose d’un double appareil photo de 12 mégapixels et d’un processeur A14 Bionic. Il est livré avec 2815 mAh de batterie et démarre à partir des 64 Go de stockage interne. (Photo: Apple)