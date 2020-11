Chaque année au cours du mois de novembre, nous trouvons deux événements commerciaux importants: le Vendredi noir, qui est originaire des États-Unis, et Buen Fin, qui est né au Mexique. Les deux dates sont synonymes de shopping, car elles cherchent à promouvoir le commerce à travers des offres spéciales et des promotions pour le public, avant l’arrivée de Noël.

Bien que le Vendredi noir et la bonne fin sont des événements dédié au commerce où des rabais sont offerts, il y a des différences entre eux, en particulier cette année 2020. Ensuite, nous vous dirons de quoi il s’agit et en quoi ils diffèrent les uns des autres.

QUAND EST LE VENDREDI NOIR 2020 ET LA BONNE FIN 2020?

le Vendredi noir, ou Black Friday en espagnol, c’est le jour de l’ouverture de la saison des achats de Noël aux États-Unis. Cette date a lieu un jour après Thanksgiving, célébré le quatrième jeudi de novembre. Autrement dit, le Black Friday 2020 est célébré le vendredi 27 novembre.

Tandis que la bonne fin, un événement commercial qui a lieu chaque année au Mexique, a généralement duré quatre jours au cours du mois de novembre. Cependant, ce 2020 sera de 11 jours, du 9 au 20 novembre. Selon le portail “Entrepreneur”, cette décision a été prise dans le but de réactiver l’économie et de donner au public plus de possibilités de faire des achats sans foule.

Pendant le Black Friday, les magasins physiques et virtuels (en ligne) proposent au public des offres spéciales et des promotions, et les gens en profitent pour faire leurs achats pour Noël

QUELLE EST L’ORIGINE DU BLACK FRIDAY?

le Vendredi noir ou Black Friday Il a son origine aux États-Unis. Cette fête a commencé dans les années 1960, lorsque les détaillants américains voulaient augmenter leurs ventes pendant les vacances. Cependant, l’expression Black Friday a commencé à être utilisée dans le sens que nous connaissons aujourd’hui en 1961 dans la ville de Philadelphie, où elle était utilisée pour décrire le trafic dense de personnes et de véhicules qui remplissait les rues le lendemain de Thanksgiving.

Ce terme est devenu populaire vers 1966 et s’est répandu dans le reste des États à partir de 1975. Plus tard, une explication alternative au Black Friday a émergé, faisant référence au terme «noir» aux comptes des entreprises, qui vont des chiffres rouges noir grâce au surplus.

COMMENT EST NÉ LE BON ENDROIT?

La bonne fin a son origine au Mexique. Ces jours de ventes ont 9 ans d’avoir commencé dans les terres aztèques, en 2011. Il est inspiré du Black Friday aux États-Unis. El Buen Fin est une initiative du Conseil de coordination des entreprises, en association avec le gouvernement fédéral, des organisations du secteur privé et des institutions bancaires. La première édition s’est tenue du 18 au 21 novembre 2011.

El Buen Fin est un événement commercial organisé chaque année au Mexique au mois de novembre, il est né dans le but de promouvoir le commerce, à travers des offres, des remises et / ou des rabais sur le prix, et des prêts sans intérêt pendant des mois

A QUELLE DATE EST-IL MEILLEUR D’ACHETER?

Vendredi noir et la bonne fin Ils sont nés de la même idée, mais ils ont des différences entre eux. Selon le portail “Entrepreneur”, le principal avantage du Good End est justement la durée, ce 2020 sera de 11 jours. Alors que le Black Friday ne dure qu’une journée, 24 heures pendant lesquelles vous pouvez profiter de réductions dans les magasins physiques et virtuels.

Selon une étude de Deloitte, les principaux avantages que les acheteurs trouvent à El Buen Fin sont des remises et des mois sans intérêt. Ensuite, les 2×1, commencent à payer dans les mois suivants, les abonnements aux porte-monnaie électroniques et la remise sur un deuxième produit.

Cela dépend également de l’acheteur et de la manière dont vous souhaitez acheter, en plusieurs fois ou avec un prix très bas pour le moment, jusqu’à 80% de réduction. Un autre point à prendre en compte est la vente en ligne, que ce soit le Black Friday ou Good End, cette année verra une augmentation de ce secteur.

Bien que le Black Friday et le Good End soient des événements dédiés au commerce où des ventes sont proposées, il existe des différences entre eux, en particulier cette année 2020