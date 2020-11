L’équipe féminine espagnole s’est battue à Las Rozas, une Moldavie infiniment inférieure pour devenir leader du groupe D des qualifications à l’Euro 2022 en Angleterre. Ceux de Jorge Vilda ont balayé certains Moldaves qui n’ont pas pu participer au match pendant les 90 minutes et ont fini par recevoir dix buts de l’Espagne.

Elles ont reçu l’équipe féminine espagnole à Las Rozas en Moldavie sachant qu’une victoire les mettrait en tête et laisserait le classement pratiquement dans leur poche. Après avoir reçu neuf buts au match aller, La Moldavie a affronté le rendez-vous avec l’illusion de rivaliser, mais sans trop d’arguments pour pouvoir le faire. La supériorité des locaux a été démontrée une fois la balle roulée à Las Rozas, après la respectueuse minute de silence observée pour la mort de Diego Armando Maradona.

Les premières minutes ont déjà révélé ce que le crash allait être: un monologue absolu de l’Espagne du début à la fin. Donc c’était ça. Au cours des 45 premières minutes, la Moldavie n’a jamais réussi à enchaîner plus de cinq passes d’affilée et a subi des batailles répétées d’une équipe espagnole qui n’a pas perdu en intensité tout au long du match malgré une supériorité énorme. Les buts n’ont pas tardé à arriver et ils ont continué jusqu’à ce qu’ils atteignent six avant la première demi-heure du match: doublé par Aitana Bonmatí et Jennifer Hermoso, un autre par Mariona Caldentey et un sur le but de Prisacari avant la pause. Et ils pourraient être plus.

À deux pas de l’Eurocup

Loin de se détendre ou de profiter de la rencontre pour essayer de nouvelles choses, l’équipe espagnole a affronté la deuxième 45 minutes avec leurs vues sur le but moldave. Dès le coup de sifflet d’ouverture, les Espagnols ont cherché à augmenter la différence au tableau de bord et à surpasser le record du match aller. Quelque chose qui a finalement été réalisé, mais qui pourrait échouer si ce n’était pas pour Panova, le concierge en visite. Le gardien moldave était le meilleur de l’équipe visiteuse et a empêché la victoire d’être beaucoup plus grande, laissant quelques arrêts de haut niveau.

Pendant le deuxième acte, le scénario du jeu était exactement le même que dans les 45 premières minutes. La Moldavie n’a pas pu voir l’objectif de Lola Gallardo, un spectateur de plus de la rencontre de Las Rozas. En fait, l’Olympique de Lyon a été vu faire des exercices d’échauffement pour ne pas rester froid.

L’Espagne n’était pas très bien face au but et les buts étaient lents à venir, mais finalement les locaux en ont marqué quatre de plus pour atteindre dix buts et compléter une performance presque parfaite. Alexia Putellas, Patri Guijarro, Eva Navarro et Jenni Hermoso ont marqué les quatre buts pour l’Espagne en seconde période. L’attaquant de Barcelone, le meilleur du match, a marqué le dernier à onze mètres pour fermer un triplé.

Finalement, L’Espagne a battu la Moldavie après un match très facile dans lequel elle a approuvé dix buts contre un adversaire bien inférieur. Mardi, les Espagnols accueilleront la Pologne en finale pour la direction du groupe et assurer la qualification pour l’Euro 2022 en Angleterre.