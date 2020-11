La pandémie a ressuscité une espèce que l’on croyait éteinte sur la planète rojiblanco: l’amateur avec une calculatrice et autodidacte en matière économique. Fini le temps où il fallait garder un œil sur le terrain et un autre sur les comptes ruineux du Sporting, en proie à la triche et au maquillage, qui étaient sur le point de mener le club à la disparition. Maintenant, et après l’interview de Javier Fernández publiée dans LA NUEVA ESPAÑA, les hôtes rojiblancas reviennent se tortiller dans leurs fauteuils – le covid ne permet rien d’autre – craignant que le métal vil ne s’assombrisse à nouveau. Rien de ce qui ne se passe pas dans d’autres quartiers, où même la faillite est menacée quand il n’y a pas si longtemps, des salles de bains avec robinets en or étaient installées. Il y a le Barça, voué à mendier si son équipe ne fait pas preuve de pitié. À Gijón, JF et ses garçons envisagent diverses alternatives, qu’ils peuvent même mélanger et secouer pour atténuer l’impact brutal du bug sur leurs comptes: prêts, transferts et réduction de salaire. La prise en main d’une augmentation de capital a depuis longtemps disparu des rêves humides des plus ludiques. Une telle possibilité, comme le survêtement tactel, est restée dans les années 90. Il n’y a ni intérêt, ni offre et demande. Donc, revenons aux années 20 du troisième millénaire, il vous suffit d’attendre qu’il soit dégagé et de vous amuser à calculer les intérêts, les acomptes provisionnels, les déductions, les reports et les clauses d’annulation. De l’option qui ferait pleuvoir les factures, Gallego interdit de parler.