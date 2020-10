Juan Sebastian Verón Il est l’un des référents du football argentin. Ancien joueur qui a brillé dans les ligues principales, après sa retraite, il a commencé une étape en tant que manager et dirige actuellement Estudiantes de la Plata en tant que président.

Cependant, il y a un rôle dans lequel il n’est jamais entré: celui de entraîneur. “Nooooo. J’ai très peu de patience, ha,” dit-il lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait faire ses preuves en tant que DT.

La Brujita a donné son avis sur le rôle dans le pays et n’a pas hésité à affirmer qu ‘«aujourd’hui il me semble que Marcelo Gallardo est le meilleur d’Argentine». En expliquant ses raisons, il a dit que “Évidemment, il avait de bons joueurs, il a gardé l’équipe, ce qui semble aussi m’aider car c’est ce qui vous donne la chance de continuer avec une idée, mais c’est aussi très difficile en tant qu’entraîneur de maintenir un certain niveau de concentration, de travailler et de jouer. un joueur. Et ce que Marcelo a fait à River est vraiment louable. “

De plus, il a précisé que “surtout, je ne sais pas s’il faut copier car chaque technicien a sa forme, mais pour être attentif et pouvoir tirer le meilleur parti de ce qu’il part et de ce que cette rivière a”.

Le leader du Pincha a analysé le présent des clubs et dans des déclarations au programme Deportivo IP, il a assuré qu ‘”il est de plus en plus difficile de rivaliser, en particulier avec River et Boca, en raison d’un problème de budget. Il existe des clubs qui peuvent maintenir le séjour de leur joueurs, mais pas nous: si une offre se présente pour un de nos joueurs, nous devons vendre. Clarito.