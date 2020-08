Céder 10 buts lors des deux premiers matchs de leur série éliminatoire de la Coupe Stanley avec les Stars de Dallas est une tendance à laquelle l’Avalanche du Colorado doit s’attaquer.

Tout aussi pressant, alors qu’ils se préparent à larguer la rondelle pour le troisième match de mercredi de la série des sept meilleurs, est le manque de profondeur de pointage montré par l’Avalanche. Les Stars mènent la série 2-0.

Après avoir atteint la série des demi-finales de la Conférence Ouest grâce à une attaque équilibrée, l’Avalanche est soudainement devenu une équipe d’une ligne. Notamment, Nathan MacKinnon a joué un rôle dans les cinq buts marqués par son équipe lors de ces deux premières défaites, y compris la défaite 5-2 de lundi dans laquelle ils ont pris une avance de 2-0.

“Si nous avions un peu plus (score secondaire), nous ne serions probablement pas dans un trou 0-2, mais nous le sommes. C’est derrière nous”, a déclaré l’entraîneur Jared Bednar. “Nous allons avoir besoin de nos grands joueurs pour être bons à venir. Nous allons avoir besoin de plus de gars avec lesquels nous pouvons utiliser un peu de profondeur. Effort de toute l’équipe pour gagner. Je crois que nous l’avons. en nous. Je ne pense pas que ce soit soudainement parti miraculeusement. “

Cela dit, l’Avalanche doit également faire un meilleur travail de prévention des buts, et ce n’est pas seulement sur le gardien Pavel Francouz. Il est dans le filet parce que Philipp Grubauer a subi une blessure au bas du corps lors du premier match de cette série et est indéfiniment absent.

Les deux éléments peuvent être surmontés et l’Avalanche l’attend d’eux-mêmes.

“C’est une série de sept matchs pour une raison”, a déclaré le capitaine Gabriel Landeksog. “Nous sentons, plus que tout, que nous sommes dans ce truc. Nous avons été 2-0 avant et nous savons à quelle vitesse ça peut tourner, et tout d’un coup, c’est une série serrée. … dans ce groupe. “

À l’heure actuelle, il faudra un gros effort pour arrêter Dallas.

Les Stars ont eu du mal au redémarrage de la ligue, et même au début de la première ronde de la série avec les Flames de Calgary, mais ils roulent maintenant.

Dallas a remporté cinq matchs consécutifs et six sur sept, au cours desquels ils ont marqué 29 buts. Cela dit, ils savent que l’Avalanche a un autre équipement et ne savent que trop bien à quelle vitesse une série peut changer.

Après tout, les Stars étaient à une douzaine de secondes de prendre du retard face aux Flames 3-1 dans leur série avant de remporter ce quatrième match crucial en prolongation, puis de remporter la victoire en six matchs.

«Tant que vous n’avez pas mis une équipe de côté, vous ne pouvez pas vous sentir à l’aise», a déclaré l’attaquant Joe Pavelski. «Nous avons fait notre travail jusqu’à présent, mais il y a du chemin à parcourir. Nous reprendrons notre souffle. Nous verrons où nous pouvons nous améliorer, et nous y reviendrons.

La confiance parmi les stars est définitivement élevée, en grande partie à cause de leur succès en raison de leur retard. Cinq de leurs sept victoires depuis le redémarrage ont été des victoires venant de l’arrière.

“La seule chose dont nous parlons toujours sur le banc est l’élan”, a déclaré l’entraîneur Rick Bowness. “Si vous avez un mauvais quart de travail, vous avez besoin de la prochaine ligne pour reprendre de l’élan. Si nous marquons un but, nous voulons revenir directement sur eux, nous voulons attaquer. Donc, c’est plus une mentalité du moment. D’accord. maintenant, la rondelle entre et nous obtenons les pauses. Donc, c’est juste l’élan. “

