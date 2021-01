Max verstappen C’est une nouvelle et non pour des raisons sportives, mais pour sa vie personnelle. Et c’est que le jeune pilote belge a confirmé dans les dernières heures sa relation avec Kelly piquet, auquel il a déclaré son amour via son profil Instagram officiel. Un désordre de jupes en Formule 1, car la jeune femme, fille du légendaire Nelston Piquet, était pendant des années partenaire de l’un des rivaux de Verstappen dans le monde du sport automobile, Daniil Kvyat.

Kelly était mère avec sa fille russe Penelope, mais en mars, ils ont mis fin à leur relation. Elle est avec le pilote AlphaTauri depuis près de deux ans, mais leur histoire d’amour a pris fin peu de temps après que Kelly a donné naissance à leur fille. Maintenant, des mois plus tard, l’influenceuse a retrouvé l’amour dans le paddock de Formule 1, initiant une romance avec Max Verstappen à laquelle elle se réfère comme suit: L’amour est ce qui fait tourner le monde.

Bonne année et beaucoup d’amour ».

Le jeune pilote belge a également déclaré son amour sur les réseaux. “Bonne année à tous! Faisons de 2021 une année mémorable à bien des égards. Je vous souhaite tout le succès, l’amour et le bonheur comme j’ai trouvé le mien », a écrit Verstappen sur Instagram à côté d’une photo dans laquelle les deux semblent caramélisés, faisant référence à cette relation commencée avec Kelly Piquet, une véritable influenceuse qui révolutionne les réseaux avec ses poses suggestives.

Le modèle a 32 ans, c’est-à-dire qu’il a neuf ans de plus que Max et travaille comme mannequin pour Mega Model Brasil. Elle est également liée au monde moteur avec certaines tâches en Formule E, c’est pourquoi elle est bien connue dans le paddock et pas seulement à cause de sa précédente relation avec Kvyat, le père de sa fille qui voit maintenant comment l’un de ses rivaux a ‘ enlevé «la mariée.