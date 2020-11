Max Verstappen lors des premières séances d’essais libres du GP de Turquie .

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui avait été le plus rapide dans le premier, a répété meilleur temps ce vendredi lors des deuxièmes essais libres pour le Grand Prix de Turquie, le quatorzième du championnat du monde de Formule 1, qui se déroule sur le circuit d’Istanbul Park, où l’espagnol Carlos Sainz (McLaren) a signé le quatorzième temps et le mexicain Sergio Pérez (Racing Point), le onzième.

Dans le meilleur de ses 37 tours, Verstappen a parcouru les 5340 mètres de la piste turque en une minute, 28 secondes et 330 millièmes, 401 de moins que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), dans une séance où les deux Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas -au plus d’une demi-seconde- et l’Anglais Lewis Hamilton -qui dimanche peuvent égaler le record de sept Coupes du monde de l’Allemand Michael Schumacher; et qui sont restés à huit dixièmes – ils ont terminé troisième et quatrième, respectivement.

Le Thaï Alex Albon (Red Bull) a signé la cinquième fois dans une séance qui s’est terminée avec 16 degrés Celsius ambiants et 18 degrés sur la piste dans laquelle il a tiré beaucoup plus que lors des premiers essais libres pratiquement inutiles. Et dans lequel, mis à part les toupies et la sortie de piste occasionnelle, le La principale difficulté était de trouver la bonne température pour les pneus, sur une piste avec de longues lignes droites et un freinage brusque, où la traction et le soutien aérodynamique ont la même importance.

Sainz a répété la piste quarante fois de la périphérie d’Istanbul et dans sa meilleure tentative, il a arrêté le chronomètre à 1: 31.498, à trois secondes et un dixième Verstappen’s, troisième de la Coupe du monde. Qu’après avoir quitté le Grand Prix d’Émilie-Romagne, à Imola, il y a deux dimanches, il a perdu toute option pour se battre pour un titre que seul Bottas pouvait désormais arracher, de manière presque miraculeuse, à Hamilton.

Le Madrilène s’est classé quatorzième au tableau des temps, trois places derrière le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point). Dans le meilleur de ses 38 tours, «Checo» a passé une minute, 31 secondes et 104 millièmes, deux secondes et sept dixièmes du temps de Verstappen.

La troisième et dernière séance d’entraînement libre aura lieu ce samedi, quelques heures avant la qualification qui ordonnera la formation de départ du Course du dimanche, prévue à 58 tours, pour compléter un parcours de 309,7 kilomètres.

Calendrier

.1. Max Verstappen (HOL / Red Bull) 1: 28.330

.2. Charles Leclerc (MON / Ferrari) 1: 28.731

.3. Valtteri Bottas (FIN / Mercedes) 1: 28.905

.4. Lewis Hamilton (GBR / Mercedes) 1: 29.180

.5. Alexander Albon (TAI / Red Bull) 1: 29.363

.6. Daniil Kvyat (RUS / Alpha Tauri) 1: 29.689

.sept. Pierre Gasly (FRA / Alpha Tauri) 1: 29.944

.8. Sebastian Vettel (GER / Ferrari) 1: 30.022

.9. Lance Stroll (CAN / Racing Point) 1: 30.297

10. Lando Norris (GBR / McLaren) 1: 30.907

11. Sergio Pérez (MEX / Racing Point) 1: 31,104

12. Esteban Ocon (FRA / Renault) 1: 31,380

13. Antonio Giovinazzi (ITA / Alfa Romeo) 1: 31.493

14. Carlos Sainz (ESP / McLaren) 1: 31.498 //

15. Daniel Ricciardo (AUS / Renault) 1: 31,660

16. Kimi Raikkonen (FIN / Alfa Romeo) 1: 31,932

17. George Russell (GBR / Williams) 1: 32,302

18. Romain Grosjean (FRA / Haas) 1: 32,570

19. Kevin Magnussen (DIN / Haas) 1: 32.807

20. Nicholas Latifi (CAN / Williams) 1: 33.488.