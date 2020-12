Max Verstappen, qui a réalisé ce samedi la troisième pole de sa carrière à Abu Dhabi, a ajouté sa dix victoire en Formule 1. Le Néerlandais a mené de bout en bout à Yas Marina et n’a eu aucun mal à le garder derrière lui. Valtteri Bottas déjà Lewis Hamilton, qui ont été respectivement deuxième et troisième. Carlos SainzDe son côté, il a dit au revoir à McLaren avec une sixième place et avec le travail accompli, alors que l’équipe britannique a réussi à dépasser les dix points derrière Racing Point pour terminer troisième du championnat du monde des constructeurs. Cependant, le Madrilène fera l’objet d’une enquête pour avoir roulé trop lentement dans la voie des stands, sa sixième place, pour l’instant, est donc provisoire.

En l’absence de confirmation de sa position, Carlos Sainz a également réussi à doubler au Grand Prix d’Abu Dhabi Leclerc dans le classement des pilotes, il arrivera donc chez Ferrari après avoir terminé ce 2020 devant son partenaire en 2021. Malgré cela, l’Espagnol a minimisé cela car ils n’ont pas eu la même voiture cette saison. Avec sa sixième place en Coupe du monde, Carlos Sainz équivaut à son meilleur résultat en Formule 1.

Dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs, McLaren, ainsi que pour la sixième place de Carlos Sainz et pour la cinquième Lando Norris, a bénéficié de l’abandon de Sergio Perez, qui a dit au revoir à Racing Point et qui sait si la Formule 1. Son partenaire, Balade Lance, il a terminé dixième du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Quatrième aurait pu dire au revoir Albon Red Bull, et septième, et avec le tour le plus rapide de la course, il a dit au revoir Ricciardo de Renault. L’Australien sera le remplaçant de Carlos Sainz chez McLaren et laissera son volant à Fernando Alonso la saison prochaine. Ils ont terminé la zone de points Gasly, huitième et Esteban Ocon, neuvième, qui sera le partenaire de l’Asturien la saison prochaine.

Avant d’entamer l’ère Carlos Sainz, Ferrari a terminé la saison avec une nouvelle déception. Ses deux pilotes ont de nouveau été hors de la zone des points. Leclerc a été treizième et Vettel quatorzième. Devant eux, Kvyat a été onzième et Raikkonen douzième. Le quinzième a été Russell, qui est revenu à la dure réalité de Williams après avoir frôlé la victoire à Bahreïn, où il a remplacé Hamilton chez Mercedes.

