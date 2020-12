A été Max verstappen sortira en premier dans le Grand Prix d’Abu Dhabi devant de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton. Ce sera la première fois cette saison qu’un pilote Mercedes ne part pas de la pole. Carlos Sainz, quant à lui, partira de la sixième position.

Le pilote madrilène était optimiste pour le Grand Prix d’Abu Dhabi malgré ses résultats aux essais libres, où le trafic l’empêchait de rouler plus vite à chaque fois qu’il montait des pneus tendres. Telle est la confiance que Carlos Sainz a acquise lors des dernières courses qu’il a réussi à se qualifier pour la Q3 sur pneus moyens, ce qui lui a permis d’être sixième de cette séance.

Sans surprise, Mercedes et Red Bull étaient inaccessibles pour McLaren. Bien que Verstappen ait surpris les qualifications devant Bottas et Hamilton, Lando Norris a fait de même, devançant Alex Albon, qui commencera cinquième avant Carlos Sainz. Il s’agit d’un résultat imbattable pour McLaren en vue de réduire son écart de 10 points sur Racing Point pour terminer troisième au classement du championnat du monde des constructeurs. Et est-ce que Balade Lance a été huitième et Sergio PerezBien qu’il soit classé quinzième, il partira dernier après avoir effectué des modifications sur son moteur. Ce n’était pas non plus une bonne séance pour Renault, leurs deux voitures étant laissées en dehors de la Q3.

En plus d’être plongé dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs, au championnat des pilotes, Carlos Sainz n’a qu’un point à perdre. Charles Leclerc. Le Madrilène débutera le Grand Prix d’Abou Dhabi sixième et le Français le fera neuvième. Malgré cela, Sainz a minimisé ce combat: “Je veux finir la Coupe du monde le plus en avant possible, que ce soit de Leclerc ou de n’importe qui. Mais Cela ne veut pas dire grand chose de finir devant Charles car il sera mon coéquipier chez Ferrari l’année prochaine, car nous ne conduisons pas la même voiture».

Entre Carlos Sainz, sixième, et Stroll, huitième, s’est glissé dans Kvyat. L’autre Alpha Tauri, celui de Gasly, débutera le Grand Prix d’Abu Dhabi dixième après Leclerc. Esteban Ocon, deuxième de la dernière course, il partira onzième et douzième Ricciardo. Vettel Ferrari dit à nouveau au revoir en dehors de la Q3 et débutera treizième à Yas Marina avant Giovinazzi.

Éliminé au premier trimestre, ils étaient Raikkonen, Magnussen, Fittipaldi, Russell et Latifi. Il est surprenant de voir George Russell si loin derrière après avoir balayé la victoire à Bahreïn, quand il a remplacé Hamilton chez Mercedes. Cependant, ce sera sa dure réalité tant qu’il continuera à conduire une Williams.

Qualification pour le Grand Prix d’Abu Dhabi

1. Max Verstappen (1’35.246)

2. Valtteri Bottas

3. Lewis Hamilton

4. Lando Norris

5. Alexander Albon

6. Carlos Sainz

7. Daniil Kvyat

8. Promenade Lance

9. Charles Leclerc

10. Pierre Gasly

11. Esteban Ocon

12. Daniel Ricciardo

13. Sebastian Vettel

14. Antonio Giovinazzi

15. Sergio Pérez

16. Kimi Räikkönen

17. Kevin Magnussen

18. George Russell

19. Pietro Fittipaldi

20. Nicholas Latifi