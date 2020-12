Sebastian Vettel, avec Ferrari. .

Sebastian Vettel, quadruple champion de Formule 1, a une fois de plus admis que son passage chez Ferrari n’a pas abouti aux succès attendus, avant sa dernière course avec l’équipe italienne au Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche prochain, quand il passera le relais à Carlos Sainz après six ans vêtus de rouge.

«En fin de compte, cela n’a pas fonctionné pour différentes raisons. Nous n’atteignons pas les objectifs fixés“, a déclaré l’Allemand dans des déclarations au diffuseur Sport1, ajoutant qu’il est désormais important” que toutes les parties puissent regarder positivement vers l’avenir individuellement. “Bien sûr, je pourrais souhaiter autre chose avec le recul, mais je n’ai aucun regret. “, a-t-il précisé.

Vettel a remporté 14 courses en six ans avec Ferrari, mais a été remplacé comme équipe numéro un par le jeune Charles Leclerc la saison dernière et n’a pas renouvelé son contrat cette année. La saison prochaine, l’allemand rejoindra l’équipe Aston Martin, où il entend montrer qu’il n’a pas “oublié comment conduire” après une campagne difficile.

«Je m’appuierai sur mon expérience et sur ce que je sais faire au volant. Le temps passé chez Ferrari m’a aussi façonné, j’ai beaucoup appris, Je me suis développé et maintenant je suis à un niveau différent qu’avant, sur et hors piste », a-t-il déclaré.