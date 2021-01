Comment regardez River vs Palmeiras en direct? La première demi-finale de la Coupe Libertadores dans le Monumental de Buenos Aires. À quelle heure la transmission du jeu de football en direct? Il match d’aujourd’hui est prévue à 21h00 heure locale, 19h30 au Pérou, en Colombie, en Équateur et sera diffusée via ESPN et SPN Play. Voici les liens streming pour regarder depuis n’importe quel appareil mobile.

D’autre part, Depor suivra sur le Web la minute par minute du match d’aujourd’hui, tous les incidents, statistiques, jeux, vidéos de buts, déclarations et plus de détails que vous devez savoir avant de regarder le match de football en direct.

River Plate, champion de la Copa Libertadores en 1986, 1996, 2015 et 2018 et vice-champion en 1966, 1976 et 2019, accueillera Palmeiras ce mardi lors de la première étape des demi-finales, qui a été champion en 1999 et est l’équipe qui a gagné de meilleurs résultats dans cette édition du tournoi.

Comment regarder River vs Palmeiras en direct en ligne?

Pour voir River vs Palmeiras en direct et en direct en ligne, vous pouvez télécharger ESPN Play. Cette application rassemble de nombreux événements sportifs et une grande archive de contenu à la demande, avec le meilleur de la programmation ESPN, des émissions exclusives et la possibilité de choisir des matchs de football en direct simultanément.

Comment télécharger l’application ESPN?

ESPN a une application disponible pour offrir au monde le meilleur du sport aux millions d’utilisateurs de smartphones en Amérique latine, qu’ils soient Android ou iOS. Le téléchargement est totalement gratuit.

Ce Application ESPN vous permet d’accéder aux vidéos de la chaîne de la manière la plus simple. Vous pouvez ajouter des équipes préférées pour la meilleure expérience personnalisée dans les sports de votre intérêt. Vous pouvez également suivre les scores en direct et personnalisés pour vous tenir au courant des objectifs, des résultats, des classements, des calendriers, des statistiques, des récapitulatifs, des vidéos et plus encore.

Si vous êtes aux États-Unis, comment regardez-vous le match d’aujourd’hui?

Il n’y a pas de problème. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez la possibilité de regarder le match de football en direct entre River vs Palmeiras via la plateforme Fanatiz, qui via un abonnement vous permet d’accéder à la diffusion en direct des matchs de la Copa Libertadores.

Quelles chaînes diffuseront pour voir River vs Palmeiras?

Argentine | Marca Claro, ESPN2 Sur, Claro Sports

Brésil | CONMEBOL TV, SBT

Canada | beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en espagnol

Chili | ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chili, Claro Sports, Marca Claro

Colombie | Claro Brand, ESPN2 Colombie, Claro Sports

Costa Rica | Claro, marque Claro Sports

Cuba | Claro Sports

République dominicaine | Claro Sports

Equateur | Claro Sports, marque Claro

El Salvador | Claro Sports

Guatemala | Claro, marque Claro Sports

Honduras | Claro Sports

Mexique | Claro Sports, marque Claro

Nicaragua | Claro Sports

Panama | Claro Sports

Paraguay | Claro Sports, ESPN2 Sur, marque Claro

Pérou | ESPN2 Sur, Claro Sports, marque Claro

États-Unis | beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en espagnol, Fanatiz USA

Uruguay | ESPN2 Sur, marque Claro, Claro Sports

Venezuela | Claro, marque Claro Sports

À quelle heure River vs Palmeiras sera-t-il diffusé?

Argentine: 21h30

Brésil: 21h30

Pérou: 19h30

Colombie: 19h30

Équateur: 19 h 30

Chili: 21h30

Uruguay: 21h30

Paraguay: 21h30

Mexique: 18 h 30

États-Unis (Miami): 19h30

États-Unis (Los Angeles): 16h30

Espagne: 01h30 le 6 janvier

Comment formeriez-vous River Plate?

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Jorge Carrascal, Matías Suárez et Rafael Santos Borré. Entraîneur: Marcelo Gallardo.

Comment formeriez-vous Palmeiras?

Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Veron, Rony et Luiz Adriano. Entraîneur: Abel Ferreira.

