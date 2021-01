Superclassique entre Boca vs rivière Il se joue à La Bombonera pour la quatrième date du groupe A de la zone de championnat Diego Armando Maradona Cup. Nous vous donnons tous les détails pour suivre le match de football en direct, comme des liens de streaming à regarder par téléphone portable ou des chaînes de télévision à suivre en direct dans le confort de votre maison. En outre, Depor il suivra minute par minute du web, où il vous donnera les informations les plus complètes sur les deux clubs.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR sur la Boca vs River Superclásico à La Bombonera

L’arbitre principal du classique entre Boca vs River sera Fernando Rapallini et ils vous assisteront Diego Bonfa et Gabriel Chade. Jorge Baliño sera le quatrième officiel. A noter que Boca vs River n’a plus été revu depuis le 22 octobre dernier, lors du match retour de la demi-finale de la Copa Libertadores, avec une victoire 1-0 pour l’équipe emmenée par Gustavo Alfaro.

Le match peut décider qui sera le vainqueur du groupe A de la Coupe Maradona, puisque Boca Juniors et River Plate arrivent avec 7 unités au classement. Que sait-on d’autre des deux clubs? Immédiatement après le Superclásico en Argentine, ils se concentreront pour disputer la demi-finale aller de la Copa Libertadores. Dans le cas des Xeneizes, ce sera contre Santos, tandis que les Millionnaires contre Palmeiras.

Quand Boca vs River jouera-t-il pour la Coupe Maradona?

Le match de football en direct est prévu ce samedi 2 janvier à partir de 19h30 en Equateur, Colombie, Pérou; 21h30 heure locale.

Comment regarder Boca vs River en ligne par application mobile?

En premier lieu, on sait que le match entre Boca Juniors et River Plate sera diffusé via Fox Sports Premium. De la même manière, les deux canaux ont une application mobile à télécharger, téléchargeable dans le Play Store Android comme dans le App Store pour iOS. Voici les liens de téléchargement pour regarder le football en direct en ligne.

Android Play Store Fox Sports Premium

App Store pour iOS Fox Sports Premium

Quelles chaînes de télévision et à quelle heure diffusent Boca vs River en direct?

Argentine: 21h30 sur FOX Sports Premium et TNT Sports

Espagne: 1h30 (3 janvier) par Fanatiz

Uruguay: 21h30 par Fanatiz

Brésil: 21h30 par Fanatiz

Chili: 21h30 par Fanatiz

Paraguay: 21h30 par Fanatiz

Bolivie: 20h30 par Fanatiz

Venezuela: 20h30 par Fanatiz

Colombie: 19h30 par Fanatiz

Pérou: 19h30 par TyC Sports Internacional

Équateur: 19h30 par Fanatiz

Mexique: 18h30 par Fanatiz

Programmations possibles pour Boca vs River

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa ou Exequiel Zeballos, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Mauro Zárate ou Carlos Tevez et Ramon Ábila.

River Plate: Armani; Montiel, Sosa, Pinola, Moreira; De La Cruz ou Carrascal, Ponzio, Zuculini, Fernández; Álvarez et Suárez ou Borré.