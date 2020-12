Regarder Pumas contre Léon EN DIRECT EN LIGNE et GRATUIT: Horaires et chaînes à suivre EN DIRECT via TUDN et Footers Live match pour la première étape du tournoi Liga MX Apertura 2020 au stade de l’Université Olympique. Suivez la transmission et la narration de l’engagement ce jeudi à partir de 22h00 (heure péruvienne) et 9h00 (heure locale). Depor.com vous propose les incidents, les meilleurs jeux, la narration et la transmission de Pumas vs. Lion.

León de l’entraîneur Ignacio Ambriz cherchera au moins un match nul au domicile de son rival pour tenter de trancher la série en sa faveur dimanche dans son stade.

L’équipe dans laquelle évolue le Péruvien Pedro Aquino a mené la phase régulière de ce tournoi et a la meilleure défense et une attaque opportune, dirigée par Ángel Mena, qui a marqué neuf buts jusqu’à présent dans l’Apertura.

Cougars vs. Leon: horaires des matchs

21h00 – Mexique

22h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

23:00 heures – Venezuela, Bolivie

00:00 heures le vendredi – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

04:00 heures le vendredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les Pumas, pour leur part, reviennent avec le moral plein, après être revenus de 4-0 contre Cruz Azul dimanche et avoir atteint la finale, après avoir pris la deuxième place du classement avec la deuxième meilleure attaque. .

L’équipe universitaire, rappelez-vous, s’est retrouvée sans entraîneur trois jours avant le début de la saison lorsque l’entraîneur espagnol Míchel a démissionné. Sa place a été prise par Andrés Lillini, qui a, entre autres chiffres, son attaquant Dinenno, qui a marqué 10 buts en phase régulière et deux autres en demi-finale.

Cougars vs. Leon: files d’attente probables:

Pumas UNAM: Julio González; Alan Mozo, Manuel Mayorga, Johan Vásquez, Nicolás Freire; Andrés Iniestra, Leonel López, Juan Pablo Vigón; Juan Ignacio Dinenno, Juan Iturbe, Carlos González. DT. Andrés Lillini.

Lion: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro; José Iván Rodríguez, Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino; Joel Campbell. DT. Ignacio Ambriz.

