Valladolid pleure le décès de Vicente Cantatore, l’un des hommes clés de l’histoire du club de Pucelano. L’ancien footballeur argentin et ancien entraîneur nationalisé chilien, était l’entraîneur qui a dirigé le plus de matches contre le Real Valladolid dans la catégorie la plus élevée du football espagnol, avec 174 en sept saisons réparties en différentes étapes. Il est décédé ce vendredi à 85 ans, comme le rapporte l’entité de Valladolid sur ses réseaux sociaux.

“Il Real Valladolid, en deuil de la mort de Don Vicente Cantatore, ancien entraîneur de Blanquivioleta et l’une des personnes clés de l’histoire du club. Nos sincères condoléances à la famille et aux amis. DEP », annonça tristement la tenue blanche et violette. Avec Cantatore sur le banc, Valladolid a ajouté 50% des points en jeu. C’est une légende du club.

Real Valladolid, pleurant la mort de Don Vicente Cantatore, ancien entraîneur de la Blanquivioleta et l’une des personnes clés de l’histoire du Club. Nos sincères condoléances à la famille et aux amis. D.E.P – Real Valladolid CF (@realvalladolid) 15 janvier 2021

Le club de Pucelano faisait partie des cinq équipes qu’il dirigeait en Espagne, mais on se souviendra sans aucun doute pour les avoir placés deux fois en Europe (Recopa et Coupe UEFA) et se qualifier pour une finale de la Copa del Rey. Il était là pendant trois étapes différentes: la saison 1985-86, entre 1987 et 1989 et dans la campagne 1996-97 – avec licenciement raconté en direct sur le programme Supergarcía -. En 1989, il a mené l’équipe à la deuxième finale de la Coupe de son histoire, où elle a perdu 1-0 contre le Real Madrid.

De l’entité Blanquivioleta, ils ont rappelé que «en reconnaissance de sa carrière, le Real Valladolid Il lui a décerné l’insigne en or et diamant, une récompense que son fils Marcelo Cantatore a reçue, puisque Don Vicente était dans sa bien-aimée Viña del Mar (Chili) et ne pouvait pas assister au rendez-vous ». Son bon travail sur le banc de Pucela l’a amené à signer pour lui Séville (1989-91), qu’il a quitté sixième et huitième du championnat lors de ses deux campagnes dans la capitale andalouse, la première d’entre elles avec une place pour la Coupe UEFA.

Il a également dirigé le Tenerife (1994-1995), à Real Betis (1998) et à Real Sporting de Gijón (2000-01), où le conseil a remis en question le travail de l’entraîneur physique, son fils Marcelo, et a démissionné pour ne plus jamais s’entraîner. Pendant son séjour au Chili, il a été champion de Cobreloa à deux reprises, qu’il a également mené à deux reprises en finale de la Copa Libertadores en 1981 et 1982.

En 2013, il est retourné en Espagne pour résider en permanence dans le pays. Depuis quelques années, Cantatore Il souffrait de la maladie d’Alzheimer et vivait dans une maison de retraite de la ville de Valladolid de La Cistérniga. «La mélancolie de la perte de sa femme et le véritable amour de sa vie, Nelly Erbetta, alors qu’il avait 76 ans, et la lutte contre la maladie d’Alzheimer ont marqué sa fin, loin de la ruine mondaine de la renommée, bien que les fans de Pucela et le club a toujours essayé de transmettre leur immense affection avec un hommage massif que sa maladie décourage », a déclaré l’entité.