Les composants d’Oviedo Badminton, après le match contre CB Alicante. | OB

Oviedo Badminton continue avec une étape ferme dans la Ligue Top8. Hier, lors de la cinquième journée, il a battu Badminton Alicante à la Corredoria Arena par un clair 6-1. En double mixte, Iván Villanueva et Claudia Leal ont battu José Luis Martín et Ana Ramírez par 21-13 et 21-12. En double féminin, Claudia Leal et Lorena Uslé ont battu Elena Sánchez-Marcos et Ana Caballero 21-16 et 21-16. En double masculin, Alberto Zapico et Javier Suárez ont joué un match très serré contre José Luis Martín Alberto Perals, avec des partiels de 19-21, 21-18 et 21-19. Dans les matchs individuels, Uriel Canjura a obtenu le quatrième point d’Oviedo, battant Miguel Esteve par 21-12 et 21-14.

Laura Solís a été battue par Ana Caballero par 21-15, 16-21 et 22-24. Kristina Dzhanhobekova a confortablement battu Ana Ramírez par 21-14 et 21-19, tandis qu’Álvaro Leal a ajouté le dernier point en jeu pour Oviedo. Le joueur du club d’Oviedo l’a fait contre Alberto Perals, 21-18 et 21-15, laissant le score final du match dans un 6-1 clair pour l’Oviedo, qui reviendra à la compétition le 19 décembre.