Victoire des Tigres aux Concachampions, positive pour le football mexicain: Lapuente

▲ Après avoir disputé leur quatrième finale de la Ligue des champions de la Concacaf, les habitants de Monterrey ont finalement réussi à être couronnés et à obtenir leur laissez-passer pour la Coupe du monde des clubs. Photo @TigresOficial

Journal La Jornada

Jeudi 24 décembre 2020, p. a10

La victoire des Tigres contre le Los Angeles FC, mardi dernier en finale de la Ligue des champions de la Concacaf, a été quelque chose de très positif pour le football mexicain, car après ce tournoi, il y a eu tellement de défaites de grandes équipes tricolores, comme le América et Cruz Azul, ce triomphe démontre la qualité de nos clubs, a déclaré Manuel Lapuente, ancien entraîneur de l’équipe nationale.

De même, il a indiqué que ce titre est aussi une reconnaissance de l’excellent travail de l’entraîneur félin Ricardo Tuca Ferretti, qui, selon lui, le méritait déjà, car il a fait une bonne équipe, en finale il l’a très bien arrêté sur le terrain, la vérité J’ai adoré le jeu, la façon dont ils ont joué, mais surtout la façon dont ils ont tracé le score adverse; à quel point ils ont gagné, j’étais très heureux pour eux.

Bien qu’il ait applaudi le triomphe (2-1) des Monterrey aux Concachampions, l’ancien barreur des Tigres également a prévenu que les équipes mexicaines ne devraient pas se reposer sur leurs lauriers, car on a déjà vu que celles des Etats-Unis se développent. Pour le moment, nous sommes encore un peu au-dessus d’eux, mais ils pourraient se rattraper rapidement au niveau du football.

Il a ajouté que sur le plan économique, il faut se souvenir qu’ils sont au-dessus de nous, ce qui leur donne de nombreuses opportunités pour amener de meilleurs joueurs que ceux importés ici, cette question est déjà une réalité et les managers doivent y réfléchir. Bien que nous ayons un assez bon niveau de compétitivité, nous ne devons pas nous faire confiance.

L’ancien entraîneur d’équipes comme l’Amérique, Puebla et Necaxa a estimé que le seul moyen pour que le football mexicain ne soit pas surpassé par celui des États-Unis est de continuer à travailler et de le faire de la meilleure façon, plus organisé. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais si nous prêtons un peu plus d’attention, nous pourrions simplement nous rendre aux compétitions que nous voulons.

En revanche, il désapprouve le plan récemment annoncé par la Fédération mexicaine de football (FMF) pour unifier le tournoi Liga Mx avec la Major League Soccer (MLS) des États-Unis.

“Pour moi, ce n’est pas une bonne idée, s’ils font un tournoi parmi les quatre ou cinq meilleurs de chaque ligue, c’est autre chose, mais une seule compétition, non! D’ailleurs, pourquoi?” Cette possibilité ne rentre pas dans ma tête, chacun a son propre football et il doit être respecté.

De plus, il n’y a même pas de similitudes entre les deux tournois, tout est différent, l’idiosyncrasie est différente, nous ne sommes pas les mêmes et je ne vois certainement pas la raison d’unir les deux compétitions, ce ne serait pas la même, a-t-il conclu avec emphase.

Pendant ce temps, Tigres est rentré au pays à l’aube hier après avoir été sacré champion du tournoi de la Concacaf pour la première fois de son histoire après avoir disputé sa quatrième finale, avec laquelle il a également obtenu son billet pour la prochaine Coupe du monde des clubs, qui, selon La FIFA l’a annoncé hier, elle se déroulera du 1er au 11 février 2021 au Qatar.

Les fois précédentes, nous ne pouvions pas et aujourd’hui, grâce à Dieu, nous avons obtenu ce titre, que la vérité, il y avait une certaine attente de l’atteindre. Nous allons continuer à travailler, toujours à la recherche du meilleur pour l’institution et à donner à notre personnel une satisfaction maximale, a déclaré le technicien félin Ricardo Ferretti à son arrivée à l’aéroport de Monterrey.

De plus, il a révélé qu’il avait déjà approuvé le renouvellement de son contrat et a déclaré qu’avant de penser à sa prochaine participation à la Coupe du monde des clubs, il devra planifier la saison suivante.

Je n’ai pas signé mon contrat, il est approuvé et j’ai confiance en ma directive. Pour l’instant je ne pense pas à ça (Coupe du monde des clubs), mais à préparer l’équipe pour le championnat que nous avons commencé, en janvier, et à réaliser pas à pas ce que nous avons fait depuis 10 ans. Espérons que (lors du prochain tournoi) nous pourrons atteindre un objectif de plus, a-t-il déclaré.

De son côté, le milieu de terrain Javier Aquino était satisfait car son équipe a finalement obtenu la passe au soi-disant Mundialito, où, a-t-il estimé, ils pourraient transcender à l’échelle internationale.

“On le cherche toujours, on se bat plusieurs finales (des Concachampions), ça n’avait pas été possible pour nous et, pourquoi dire qu’on s’en fichait? C’est faire un pas vers la Coupe du Monde des Clubs, qui est un tournoi international . À la fin de la journée, nous l’avons eu, l’équipe s’est battue pour ce titre et grâce à Dieu, nous l’avons et nous voulons représenter le Mexique avec dignité.

Nous avons maintenant l’opportunité de contester quelque chose que nous avons eu du mal à gagner et nous devons en profiter et essayer de faire l’histoire, a-t-il déclaré.