L’une des grandes différences du jeu que l’OCB a joué hier par rapport aux précédents était dans le rival, arrivé à Oviedo avec un nouvel entraîneur, Lluís Riera, qui dirigeait son premier match avec Burgos après avoir remplacé le limogé Jorge Elorduy. Une équipe qui n’a qu’une seule victoire et qui commence à se sentir sous pression dans une première phase qui passe et s’approche inexorablement de l’équateur. Cette fois, le rôle de favori a été pris par Lezkano.

Dans les premières minutes du duel, il semblait qu’ils allaient le prendre naturellement et cela ne donnait pas le sentiment qu’ils allaient payer physiquement pour avoir déjà disputé trois matchs au cours des huit derniers jours. Deux paniers d’Oliver Arteaga, un de Martí et un triple de Saúl Blanco a mis les Bleus 9-0 après trois minutes de jeu. À partir de là, les choses ont commencé à changer, la fluidité a disparu et Burgos a commencé à entrer dans le jeu, sachant que leur grand objectif était de mener le match à une fin serrée dans laquelle les joueurs vétérans comme Alberto Ruiz de Galarreta ou Ricardo Uriz pourraient faire pencher la balance en leur faveur. Ils étaient placés à un point (13-12 à 4h13 à la fin du premier quart-temps) et seule la puissance de Kabasele et l’explosivité d’une exceptionnelle hier Norelia, la plus appréciée de l’équipe, avec 23 crédits, ont permis à Oviedo Basketball Il terminera le quatrième avec un bon revenu (26-19).

Mais à partir de là, un OCB a été perçu comme paresseux en défense, qui a laissé son rival marquer très facilement lorsque les extérieurs sont allés au panier et que le luxe était autorisé, comme laisser le meilleur lanceur de l’équipe de Burgos, Ruiz de Galarreta, libre de la ligne 6,75. Des erreurs qui s’accumulaient et qui ont permis à Burgos de prendre de l’avance sur le tableau de bord (48-50) à 6h54 pour terminer le troisième quart-temps. Ce fut un moment clé de l’affrontement, au cours duquel Lezkano a demandé un temps mort et a pris la décision de changer les cinq joueurs qu’il avait sur le terrain, présentant un Ferreiro qui a fait hier son meilleur match avec Oviedo.

La mentalité défensive a changé et à partir de là les choses ont commencé à bien se passer en attaque aussi. Les triplets consécutifs de Ferreiro, Speight et Norelia ont donné huit points de différence aux locaux (58-50) avec 3:58 pour terminer ce troisième quart-temps. Un coup dont Burgos n’a jamais pu se remettre. Ils ont tout de même essayé de conserver le match dans ce troisième quart-temps, mais ils n’ont pas réussi et ils ont commencé les huit derniers points (69-61) et avec un rival qui ne concédait plus autant de retard.

Le dernier quart était un festival d’Oviedo vers sa quatrième victoire de la saison et on y voyait un Harald Frey qui, petit à petit, montre qu’il peut être l’une des meilleures bases de la catégorie, capable de marquer et de trouver des espaces impossibles pour assister au puissant jeu intérieur de la boîte de carbayón. Un dernier trimestre où l’avantage s’est envolé, se terminant par un revenu très important de 17 points par rapport aux futures moyennes du panier, et où l’OCB a montré que son bon départ n’est pas un hasard et repose sur une équipe qui vaut beaucoup plus de ce qu’il en coûte.