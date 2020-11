Elijah Brown, d’Oviedo Baloncesto, défendu par Mbaye, aujourd’hui à Pumarín

Liberbank Oviedo a ajouté une victoire fondamentale par 82-76 contre Melilla Baloncesto dans un centre sportif vide de Pumarín, puisque le match devait être joué à huis clos. Les hommes de Natxo Lezkano ont toujours suivi le rythme du match, presque toujours en avance sur le tableau d’affichage, mais ils n’ont jamais fini de le casser et Melilla d’Alejandro Alcoba avait ses options jusqu’à la fin.

Le grand protagoniste du match côté local était Elijah Brown, un joueur de pur talent et qui a terminé le match avec 23 points. Il a également été le protagoniste de quelques manques de concentration à la fin qui auraient pu faire des ravages sur ceux d’Oviedo, alors que le jeu était déjà sur la bonne voie. Quelques échecs qui auraient pu servir l’OCB à repartir avec un revenu un peu plus élevé, un facteur important dans le cas d’un rival direct dans la lutte pour la permanence. Malgré tout, Oviedo s’en sort très renforcé en remportant son premier match de la saison après la défaite du premier jour, laissant Melilla avec trois défaites en trois matchs.

Le premier quart était peut-être le meilleur des locaux, très sérieux et concentré sur leur travail, toujours à la recherche des meilleures options, avec Norelia très active et un Brown difficile à arrêter. Ainsi, ils ont été réalisés avec un revenu de dix points (16-6) à 4.10 pour terminer ce premier set. RMelilla a réagi et Oviedo a souffert avec les changements de pièces, avec un Frey qui lui a coûté d’entrer dans le jeu. Un premier quart-temps au cours duquel Kabasele et Oluyitan ont fait leurs débuts avec la chemise bleue, les deux contribuant à des choses importantes malgré le fait d’avoir été avec l’équipe pendant une courte période. Ceux qui ne l’ont pas fait étaient Saúl Blanco d’Oviedo, par précaution, et Simeon Lepichev, en raison d’une décision technique.

Au deuxième trimestre, Oviedo Baloncesto a toujours eu un avantage, mais ne s’est jamais échappé sur le tableau de bord et a obtenu un revenu confortable. Ainsi, la réunion s’est terminée avec un revenu de sept points pour ceux de Pumarín (40-33).

En seconde période, Oviedo est sorti avec la mentalité de briser le jeu et a presque réussi. Les Bleus étaient 14 en avance (47-33) après un nouveau panier de Brown. Mais Melilla n’était pas disposée à remettre la serviette et, poussé par le succès de Misters, ils ont pu passer au dernier quart-temps avec un désavantage de seulement deux points (55-53).

Les dix dernières minutes ont été jouées, comme tout le match, et Melilla a donné le sentiment parfois de pouvoir supporter le choc, même s’il a trouvé un joueur, le meneur Speight, avec le cadeau de l’opportunité, capable de tirer au maximum. votre équipe en a besoin. Une vertu magnifique. Le reste était le spectacle de Brown et Norelia, qui désespéraient l’entraîneur rival. Entre les deux, ils ont laissé la victoire à Pumarín, même s’ils étaient sur le point de la gâcher à la fin.