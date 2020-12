Ce dimanche, les élections ont lieu à Courses pour élire le nouveau président. Victor White, qui se présente pour la réélection, a pris la parole avant que les résultats ne soient connus et a exprimé son optimisme. En ce sens, il a évoqué Diego Milito, l’avenir de Darius Cvitanich et le match avec Bouche pour la Copa Libertadores.

“Avec Diego (Milito), nous parlons toujours, constamment. Tous les dirigeants sont pour Courses et pour le bien du club. Nous avons bavardé et aussi avec le technicien qui a demandé à continuer mais Diego a présenté la démission et nous devons respecter. Nous ne pensons pas encore au remplacement », a-t-il reconnu.

Ce mercredi, “l’Académie” jouera le match retour avec “Xeneize” après la victoire 1-0 au match aller. “Aujourd’hui, la chose la plus importante est le match de mercredi pour le match revanche avec Boca, pour tous les racinguistas, c’est ce qui compte le plus et ce que nous avons ensuite”, a-t-il déclaré. Blanc.

Enfin, il a évoqué l’avenir de Darius Cvitanich. “Avec Darius Dans le peu de temps qu’il a passé au club, il a gagné l’affection de tous les fans et partenaires, mais la décision finale appartient à l’entraîneur. Je pense que le contrat est jusqu’à la fin de la Coupe. Il y a une très bonne relation, on la veut et on va chercher le meilleur », a-t-il conclu en dialogue avec TyC Sports.

Blanc Il est candidat au “Front Racing Win and Advance”. Les trois autres candidats sont: Fabián Mangaretto (Frente la Acadé), Leandro Rodríguez Hevia (Frente Racing de los Socios) et Martín Navarro (Frente por These Colors).