Víctor Font était un grand favori pour la présidence du Barça lorsque la course pour succéder à Josep María Bartomeu a commencé. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme le pensait le candidat. Joan Laporta l’a dépassé à droite avec une série de mouvements qui ont provoqué un changement dans le discours de Font. Du “Les élections les plus tôt seront les meilleures” soutenant la motion de censure qui a renversé la directive précédente “Le 24 janvier, les élections ne peuvent pas avoir lieu.”

Le candidat a vu comment ces dernières semaines ses promesses se sont écroulées comme un château de cartes. D’abord Xavi Hernández l’a laissé tomber, plus tard Jordi Cruyff – à court de plan sportif – et maintenant il sait qu’il l’a en chinois après avoir obtenu 4713 signatures. pour soutenir sa candidature pour les plus de 10 000 obtenus par Laporta. Le mouvement de l’ancien président en plaçant une banderole géante à proximité du Bernabéu l’a laissé sur la toile et il ne revient pas de ce coup.

“Les mécanismes du club pour le processus de vote de censure et le processus électoral actuel sont dépassés, c’est pourquoi il n’est pas possible de voter”, Font a déclaré, arguant que la situation sanitaire met les partenaires catalans en danger. Il semble que le candidat ait oublié ses propos en défendant que le club avait besoin d’un président le plus tôt possible au milieu de la deuxième vague de la pandémie lorsque les signatures contre Bartomeu ont été recueillies.

Ja are massa anys de triste et honteux, mais això d’aquesta non seulement thé un nom: l’humiliation. N’allongez pas l’agonie et ne perdez pas un temps précieux. Bartomeu a démissionné, les élections avec le plus de millions d’aviats et parmi les tout-petits, ont reconstruit le Club et ont tourné l’illusion au Barça !! – Víctor Font (@victor_font) 14 août 2020

Font sait parfaitement qu’il a perdu les élections et maintenant, il met les bâtons dans les roues pour éviter un résultat qui ridiculiserait les nombreuses années où il prépare son assaut contre la présidence. Le candidat, pas en vain, Il a même remis en question la légitimité du processus électoral en cours. «Les rumeurs d’achats possibles d’entreprises et de corruption font beaucoup de mal au Barça et la technologie existe déjà pour l’empêcher, C’est pourquoi les processus électoraux doivent être revus et modernisés.“Il ajouta.

Pendant que son rival frappe, Laporta ne voulait pas entrer dans le chiffon, conscient que seule une grosse erreur lui retirerait son retour à la présidence du Barça. Jamais dans l’histoire du club le candidat qui a soumis le plus de signatures n’a perdu une élection. Maintenant, Font cherche un impossible: retarder les élections pour repenser une stratégie qui lui a complètement échoué. Le Barça, quant à lui, est toujours la maison des ennuis.