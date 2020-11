Toni Nadal dans une image de fichier. .

Le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone Víctor Font a annoncé ce vendredi que Toni Nadal, ancien entraîneur et oncle de Rafa Nadal, fera partie de votre projet en tant que conseiller s’il parvient à s’imposer aux élections du club du Barça prévues en janvier.

“Si nous gagnons aurait un rôle pertinent en aidant un groupe de professionnels à créer un nouvel espace dans le club: Zone de comportement. Ce serait un espace transversal qui travaillerait pour transmettre à tous les membres du club quelles sont les valeurs et la manière de faire les leurs pour Barcelone », a expliqué Víctor Font lors de la conférence de presse de présentation.

En outre, le candidat a ajouté que “Toni Nadal nous aiderait dans les relations institutionnelles du club avec les différents niveaux”.

Toni Nadal (Manacor, 1961), qui Il a inculqué à Rafa Nadal sa passion pour le tennis dès son plus jeune âge, a été son entraîneur du début jusqu’en 2017, lorsqu’il a décidé de se retirer pour se concentrer sur son travail à l’académie que le joueur de tennis majorquin a à Manacor.

«Il y a plus de deux ans, Víctor Font et Antoni Bassas sont venus me voir à Manacor et ils m’ont convaincu avec le projet qu’ils m’ont présenté, même si pour moi c’était une surprise qu’ils m’aient proposé de faire partie de leur candidature pour Barcelone. J’ai beaucoup d’espoir “, A déclaré Toni Nadal.

D’un autre côté, il a évoqué le moment difficile que traverse Leo Messi, dont il a dit que “vous devez créer un climat dans lequel vous vous sentez en sécurité”. “Ce ne peut pas être tout ce qui s’est passé. Ce serait une grosse erreur de se dissocier de lui. Vous devez créer une équipe qui vous permette de gagner un autre Ballon d’Or et une autre Ligue des champions », a-t-il déclaré.

Alors que Toni Nadal était son entraîneur, Rafa Nadal a remporté 17 titres du Grand Chelem et en 2007, il a reçu la médaille de bronze de l’Ordre royal du mérite sportif par le Conseil supérieur des sports (CSD).

Le nouveau membre de la candidature de Víctor Font est également le frère de Miquel Angel Nadal, Joueur de Barcelone entre 1991 et 1999.