Joan Laporta, le principal candidat à remporter les élections de la Barcelone, a frappé la table dans cette course électorale en plaçant une immense toile avec son visage et un message très clair à quelques mètres du Santiago Bernabeu, stade de Real Madrid. Le candidat à la présidence de l’entité du Barça utilise le slogan «Je veux te revoir», en référence claire aux madridistas et à sa précédente étape en tant que président du club azulgrana.

Ce génie pour certains et provocation pour d’autres a amené tous les médias à parler de l’affiche électorale, exactement ce que Laporta et son équipe voulaient. L’emplacement, le Paseo de La Habana à Madrid et la mise en scène ont fait la une des journaux et des minutes de télévision avec un chef-d’œuvre marketing. Même les habitants du quartier ont donné leur point de vue particulier.

Le Catalan a réussi à sortir sa campagne de Barcelone et l’impact de sa décision médiatique sera énorme, ce qui a provoqué la réaction d’un autre candidat tel que Víctor Font. Écoute, Joan. Je regarde ça depuis la bannière et la vérité est que dans ces questions, vous êtes le putain de maître. Mais avec des bannières, on ne gagnera pas la Ligue des championsNous ne construirons pas de nouveau stade, ni ne résoudrons le problème de la dette du club. Donc, pour contraster des projets et on se verra le 24 “, brandissait une police dans une vidéo qu’il a rendue publique sur les réseaux sociaux. Les deux sont les principaux candidats pour gérer Barcelone.

Laporta a été à Madrid pour commencer une tournée qui se poursuivra ce mercredi à travers Malaga et Grenade, en Andalousie, pour rencontrer et s’adresser aux membres et supporters du club dans toute l’Espagne. Celui qui était président fait face à sa troisième course électorale. En 2003, il a gagné, donnant la surprise, et a présidé l’entité jusqu’en 2010. En 2015, il a comparu et a terminé deuxième, perdant contre un Josep Maria Bartomeu qui a démissionné, avec son conseil d’administration, fin octobre, donnant lieu à ces élections.