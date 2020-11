Víctor Font, pré-candidat à la présidence de Barcelone, a surpris tout le monde ce vendredi en annonçant la signature de Toni Nadal pour sa candidature. L’oncle et ancien entraîneur de Rafa Nadal, ainsi que le frère de l’ancien joueur du Barça, Miguel Ángel Nadal, formeront le conseil d’administration de l’entité du Barça dans le cas où Font l’emporterait aux élections. Son rôle serait lié aux relations institutionnelles du club et il serait en charge d’un nouveau département comportement.

«Nous avions toujours écouté et vu Toni Nadal comme une référenceIl n’a jamais caché qu’il est un culé passionné. Ses réflexions, avec son expérience du sport professionnel, appliquées dans le monde du Barça, avaient tout le sens du monde », a déclaré Víctor Font lors d’une conférence de presse.

Toni Nadal travaillerait directement dans deux domaines, tout en étant transversal comme le reste du Conseil que Font ferait. Premièrement, Nadal jouerait un rôle important en aidant une équipe de professionnels à mettre en place un nouveau domaine de comportement. «Nous voulons qu’il aide tous les professionnels à être formés et à comprendre quel comportement ils doivent avoir pour faire partie de Barcelone, dans le monde professionnel et à la base », a déclaré le candidat.

«La deuxième fonction serait de nous aider dans un domaine largement négligé, comme les relations institutionnelles. En raison de qui il a été et est dans le sport, il a de la crédibilité, des relations et des connaissances. Il nous aiderait avec les fédérations et les institutions sportives. Toni a les critères et les connaissances nécessaires pour avoir une opinion sur tout ce qui est pertinent au club. C’est un honneur pour «Sí al Futur» et pour le Barça d’avoir un membre comme Toni pour affronter la tempête à venir », a-t-il soutenu.

De son côté, Toni Nadal a assuré qu’il aimait la vision du club d’un Víctor Font qu’il ne connaissait pas. «L’idée de Víctor était très claire pour moi, votre vision du futur. Vous m’avez déjà parlé des probables problèmes économiques à résoudre, des problèmes institutionnels. J’étais très content de ce discoursAprès avoir expliqué ma vision du Barça et du monde du sport, en général, me voilà, excité, de pouvoir apporter quelque chose pour que le Barça continue d’être le club le plus important du monde. J’espère y contribuer », a-t-il été honnête.