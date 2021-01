A partir de ce jeudi, Victor Valdes a cessé d’être entraîneur du UA Horta, Avec lequel il a résilié son contrat d’un commun accord après la dispute lors de son dernier match contre le bas du Groupe 5-B, UE Sants, 2-0. C’était une décision qui avait déjà été prise avant et qui n’avait pas été consommée après la défaite de son équipe. Votre annonce va de pair avec le retour plus que possible de Joan Laporta au Club de football de Barcelone, clairement favori pour remporter les élections qui, en principe, devraient avoir lieu dimanche prochain, 24 janvier.

‼ ️𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋‼ ️ # SomhiHorta⚪⚫ pic.twitter.com/HMCa3XA0Uy – Unió Atlètica d’Horta (@uahorta) 15 janvier 2021

“La UA Horta et Victor Valdes Ils ont conclu un accord pour mettre fin à leur contrat. Du club, nous tenons à vous remercier pour vos efforts, votre professionnalisme et votre engagement manifesté depuis votre arrivée. Nous vous souhaitons la meilleure des chances sa nouvelle étape personnelle et sportive», A annoncé le club catalan, qui le laisse neuvième classé – sur 11 équipes – avec seulement deux victoires, trois nuls et cinq défaites en une courte expérience et avec des polémiques occasionnelles.

Le président de l’entité, Paco Carmona, a rendu public le départ du coach, la décision précoce de ces derniers jours et le projet qui commence maintenant avec Joan Laporta dans des déclarations à betevé: «Le coach m’a déjà dit que c’était son dernier match. Remerciant le personnel pour son travail au cours des derniers mois. Il m’a dit qu’il partait parce qu’il avait un nouveau projet avec Joan Laporta. Par conséquent, nous avons terminé une étape ».

🗣️ Paco Carmona: «Víctor Valdés m’ha dit que te un projecte nou. Potser amb Joan Laporta » ⚫️⚪️ Le président de @uahorta a expliqué la marque gauche du tècnichttps: //t.co/xFzY3OcVpn pic.twitter.com/wPOWhK9yqh – btv esports (@btvesports) 14 janvier 2021

Victor Valdes a commencé sa scène sur les bancs en 2018 en prenant en charge le banc Jeunesse A de la Ecole des sports de Moratalaz. Ce fut une première expérience remarquable pour l’ancien gardien de but, a pris sa retraite du terrain au début de cette année après avoir clôturé sa carrière à la Middelesbrough. Il a connu une excellente saison avec le club madrilène après s’être proclamé champion de la ligue et avoir remporté la Coupe des champions dans la catégorie après avoir battu le Real Madrid C.

Cela lui a valu de revenir Barcelone et former le Jeunesse A du club, l’un des plus importants Le Mas. Son expérience, pour différentes raisons, a été courte. Son passage dans l’entité a été très controversé, des échauffourées différentes et un comportement étrange ont conduit le club à son licenciement à la mi-octobre.

La UA Horta La troisième division a parié sur lui cette saison. Là non plus, il n’était pas sans controverse. Sa rencontre avec certains de ses joueurs a été entendue en décembre dernier, qu’il a renvoyé car il ne les avait pas. Ils sont Adri Giménez, David Corominas et Sergi Moreno. C’est ce dernier qui, dans des déclarations à betevé, a expliqué, à son avis, ce qui s’est passé: «Valdes m’a traité comme de la merde. Celui qui a perdu ses voies et a mal fait les choses n’est pas Horta, mais Victor Valdés. On faisait de l’entraînement physique au gymnase, il s’est approché de moi, Adri et Coro et nous a dit qu’il ne comptait plus sur nous, qu’il n’était pas ce qu’il attendait en termes de football. On pense qu’il joue à FIFA, comme si les joueurs étaient des cartes à collectionner.

Laporta vous veut dans son équipe

L’harmonie entre Joan Laporta et Victor Valdes c’était toujours bon pendant le mandat précédent à la présidence de l’actuel candidat et après s’être séparé des deux chemins du club. L’avocat était l’un des invités au mariage du gardien de but en juin 2017. En pleine campagne électorale, et le report des élections déjà consommé en raison des restrictions de mobilité imposées par la Generalitat en Catalogne, dans les semaines à venir ce sera le sien Laporta celui qui doit lier Valdes avec sa propre candidature de voix. Peut-être qu’il jouera à nouveau un rôle important dans l’un des bancs de La Masía.

Jusqu’au moment Laporta Il a peu révélé son projet, même s’il a suffi à recevoir un grand soutien de la part des partenaires. Collecté 10 257 signatures, plus du double Victor Font et près de quadrupler ceux qu’il a Toni Freixa. Celui qui était président avait déjà indiqué qu’il voulait retourner au club le modèle cruyffista: «Nous donnerons la priorité au projet, au modèle, à la culture et à la philosophie sportive du club. Avec ce sentiment comme philosophie de vie, nous gagnerons à nouveau. Nous avons le moral qui gagne et nous allons travailler très dur pour que le Barça soit à nouveau un moteur d’optimisme ».