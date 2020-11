Le Real Madrid se rend à Valence ce dimanche au Mestalla, dans le but de garder les trois points et d’être également très proche du leader du championnat, la Real Sociedad.

Avec une première mi-temps passionnante, l’équipe de merengue a pris les devants sur le tableau d’affichage grâce au score de Karim Benzema, qui, à la 23e minute, du milieu de gamme a pris un tir puissant, qui avait une déviation dans un défenseur, pour battre le gardien Jaume. Doménech.

Quelques minutes plus tard, à 35 ans, Lucas Vásquez a fait une main claire dans la surface, ce qui a été marqué comme un penalty. Carlos Soler a chargé, mais Thibaut Courtois a sauvé; cependant, au rebond, Musa a envahi la zone et marqué. Le jeu a été revu par le VAR et a annulé la charge du point blanc en raison d’une invasion par le joueur de Valence, avant le tir de Soler. La charge a été répétée et cette fois Soler a marqué.

A la fin de la première mi-temps, Raphael Varane, dans une action où il a tenté de dégager le ballon, a fini par ramener le ballon dans son propre but. Le jeu, dans un premier temps, n’a pas été marqué comme un but en raison de la réaction rapide du gardien Courtois, cependant, le VAR est intervenu et a validé le score.

Voici les objectifs du jeu.