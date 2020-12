La plus grande superstar de la boxe, Canelo Alvarez, a présenté un spectacle imposant samedi soir pour figurer en tête de la liste des combats majeurs de 2020, se dirigeant vers une victoire par décision unanime sur le champion précédemment invaincu. Callum Smith et remporter les titres des super-moyens WBA, WBC et Ring Magazine.

Les tableaux de bord lisent 119-109, 119-109 et 117-111, tous pour Alvarez.

Devant 15000 fans (capacité de 20%) au San Antonio Alamodome, Alvarez (54-1-2, 36 KOs) traqués Forgeron (27-1, 19 KO) le punissant avec une série de coups de poing, uppercuts et crochets cohérents pendant 12 rounds.

“Je suis le meilleur du monde”, dit-il Alvarez dans le DAZN diffusé par un interprète. “Au premier tour, j’ai essayé de voir ce qu’il apporte, les compétences ou autre, mais comme vous pouvez le voir, j’ai montré ce que je suis.”

Dans les derniers tours, l’intrigue du combat est passée de qui gagnerait à si Forgeron survivrait aux coups mortels de Alvarez et atteindrait la distance.

Forgeron Le 6 pieds 3 avait un avantage de hauteur de sept pouces et un avantage de portée de huit pouces sur Alvarez 5 pieds 8 pouces, mais peu importe depuis Canelo était le grand tyran samedi soir, éliminant la distance qui Forgeron préférer. et frappant constamment sa tête et son corps.

“Il était le meilleur combattant ce soir”, a-t-il déclaré. Forgeron. “C’est intelligent. C’est intelligent. Cela vous pose de petits pièges et vous fait réfléchir. Avant que vous ne le sachiez, cela ferme le terrain. C’est un bon combattant, mais je suis un peu déçu de moi-même. Son jab était vraiment bon. J’ai été surpris »un peu. Sa défense était vraiment bonne. “

Alvarez maintenant il a vaincu deux frères Forgeron– A éliminé son frère aîné Liam Smith en tant que poids moyen junior en 2016 et a maintenant battu Callum Smith en tant que super-moyen par décision unanime en 2020.

Alvarez, universellement considéré comme l’un des deux meilleurs boxeurs livre pour livre au monde, le boxeur le plus vendu de la boxe et déjà champion en quatre divisions, a maintenant remporté le titre du Ring Magazine dans trois catégories de poids différentes. Il a décroché 43% de ses coups de poing et 57% de ses coups de force, selon CompuBox, dans une performance complète où sa défense a également brillé. Smith a décroché seulement 18% de ses coups de poing et 24% de ses coups de force.

C’était le premier combat de Alvarez depuis sa séparation avec Golden Boy Promotions et DAZN après des différends contractuels, et son retour sur le ring pour la première fois en 13 mois en tant que son propre promoteur dans le ring.

Même à 30 ans avec 57 combats professionnels, Canelo Il a toujours l’air ferme à son apogée. Il est toujours intimidant avec les combattants qui passent souvent en mode survie une fois qu’ils ressentent ces coups, et il devient difficile de trouver quelqu’un dans la division des super-moyens qui puisse représenter Alvarez comme une menace réelle.

Mais Alvarez Il a déclaré après le combat qu’il se sentait bien dans la division des super-moyens, notant qu’il ne voulait pas se battre avec la balance. Son objectif principal est d’unifier toutes les ceintures de la division avec Billy Joe Saunders actuellement sur la ceinture WBO et Caleb Plant sur la ceinture IBF. Mais la question la plus importante est de savoir si Alvarez acceptera un combat en trilogie avec Gennadiy Golovkin après deux combats très disputés qui se sont soldés par un match nul et une victoire de Alvarez.

«Je ne fuis personne. J’ai juste montré que je me battais contre les meilleurs », a-t-il déclaré. Alvarez. «S’il accepte le combat, je l’accepterai. Mais j’ai montré que je me battais contre les meilleurs ».