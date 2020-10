Julio Cesar Chavez Oui Jorge “Naughty” Arce Ils nous ont donné un autre combat très divertissant plein d’adrénaline et d’émotions dans la troisième exposition maintenant à Tijuana.

Le combat a commencé avec lui Érable méchant aller au front cependant Chavez il lâcha aussi ses bras, c’était un bon tour où le Vilain il avait l’air de mieux réussir les meilleurs coups. Pour le deuxième tour, le tonique a été maintenu, Érable méchant il avait l’air mieux, le plus jeune âge était perceptible, mais dans les dernières secondes du tour Chavez Il est parti avec tout ce qui se connectait d’une manière excellente et laissant une très bonne impression.

Le troisième tour était vraiment excitant avec tous les deux lançant des coups de poing du mieux qu’ils pouvaient, leurs jambes sont devenues molles et il semblait qu’ils pouvaient tomber à tout moment, mais ils ont tous deux fini par se tenir debout, le tour s’est terminé et Chavez il a porté un coup qui a failli déclencher la bagarre entre les coins. Le quatrième et dernier tour n’a pas déçu, tous deux clos avec tout, il a fallu 3 minutes, et un peu plus, pour dépenser toute l’énergie qu’il leur restait pour donner un grand spectacle à tous les fans.

Replay vidéo:

Nous devrons voir ce qui se passe Chavez qui a déclaré qu’il aimerait se battre deux fois de plus sur l’écran et l’un d’entre eux serait une nouvelle revanche contre Naughty, tandis que le dernier serait contre Oscar de la Hoya dans un rôle qui serait très attrayant.

[Vídeo] Replay Fight Julio César Chávez vs Travieso Arce 3 Vainqueur 2020