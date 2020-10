Mario Cazares a remporté une victoire décisive inestimable sur Julio Cesar Chavez Jr dans un combat qui a dû être arrêté en six rounds pour une coupure dans l’œil du “Fils de la Légende”.

Le premier tour était en studio, il n’y avait vraiment pas trop de plans solides, c’était Chavez Jr celui qui avait l’air un peu mieux en restant avec le tour. Pour le deuxième tour Mario Cazares pressé, est celui qui a proposé à un Chavez Jr qui avait l’air maladroit, mais un coup de tête controversé a pris un point de Cázares pour que le tour se termine par un match nul. Le troisième tour était vraiment excitant, il est devenu personnel avec les deux essayant de blesser l’adversaire, Chavez Jr avec d’énormes volants qui ont fini par s’ouvrir Cázares qui fait également mal avec de bons coups de poing.

Pour le quatrième tour, Chavez Jr il avait l’air plus épuisé, quelque chose dont il a essayé de profiter Mario Cazares aller au front avec de bons coups, dans les dernières secondes est venu le furieux échange de coups où Chavez Jr semblait mieux se connecter et même décalé Cázares qui avait dominé le tour. Au cinquième tour encore Mario Cazares il avait l’air mieux avant un Chavez Jr qu’il n’a pas lancé beaucoup de coups de poing, se souciant plus d’esquiver que de lancer. Pour le sixième tour, Cázares puissamment connecté à Chavez Jr que son oeil s’est ouvert, après ça Cázares pressés, Julio a dû aller revoir et ils ont décidé d’aller aux cartes avant l’énervement de Cázares qui a demandé le KO.

Alors, Mario Cazares remporte sa victoire la plus importante de sa carrière, tandis que pour Julio Cesar Chavez Jr il faudra voir qu’il s’agit d’une course qui à chaque fois semble plus finie.