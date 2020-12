Pour les titres super moyens WBC et WBA, Saúl «Canelo» Álvarez (54-1-2, 36 KOs) défait auparavant invaincu Callum Smith (27-1, 19 KO) pour remporter une large décision unanime en 12 rounds. Les critiques de Alvarez ils ne peuvent plus remettre en question son statut de champion en quatre divisions.

La superstar mexicaine a battu et ensanglanté les Britanniques Callum Smith, auparavant invaincu, en route vers une victoire dominante en 12 rounds dans l’événement principal d’une carte de sept combats samedi soir à Alamodome. AlvarezLe joueur de 30 ans a remporté de manière décisive sur les tableaux de bord des juges Steve Morrow (117-111), Rafael Ramos (119-109) et Steve Weisfeld (119-109), est sorti du ring avec deux titres mondiaux des super-moyens et a renforcé son argument en faveur de la reconnaissance en tant que meilleur combattant du sport, livre pour livre.

Alvarez Le Mexique (54-1-2, 36 KOs) a remporté le championnat WBA 168 livres “super” des mains de Forgeron Angleterre (27-1, 19 KO) et a remporté le titre vacant des super-moyens WBC.

Le plus court et le plus gros Canelo essentiellement battre le Forgeron 6 pieds 3 pouces, qui n’a pas pu utiliser son avantage de hauteur de sept pouces et son bord de 7½ pouces à portée pour éviter Alvarez Il entrera et le pouvoir de la terre frappera sa tête et son corps. Le dur Forgeron Il a essayé parfois mais a dû être prudent en raison de la puissance supérieure de Alvarez et cela n’a jamais semblé affecter Alvarez avec aucun des coups qu’il a frappés.

Canelo s’est légitimé en tant que champion de quatre divisions en battant Forgeron. Le natif de Guadalajara a remporté la couronne mondiale des super-moyens WBA en arrêtant l’Angleterre Rocky Fielding au troisième tour il y a deux ans au Madison Square Garden de New York.

Forgeron Il possédait déjà le véritable championnat WBA de 168 livres à l’époque. Forgeron il avait également arrêté Fielding (28-2, 16 KOs) au premier tour trois ans plus tôt à l’Echo Arena de Liverpool.