Mis à jour le 27/11/2020 à 08:43

Cela semblait être le meilleur moment de la cérémonie mais cela a fini par être quelque peu regrettable. le vidéo virale inhabituel a été partagé dans TIC Tac par le protagoniste et a généré de nombreux commentaires à ce sujet. La femme sur les photos passait le plus beau jour de sa vie quand elle a reçu un coup de pied tournoyant au visage à la vue de nombreuses personnes.

REGARDEZ ICI: Un chat géant surprend tout le monde et le prend pour un léopard

Dans le clip enregistré par un invité du mariage, vous pouvez voir le moment précis où la mariée était assise sur une chaise et a vu comment son partenaire a essayé de faire le meilleur effort dans une danse sensuelle, mais tout s’est terminé de manière inattendue. Lorsque le petit ami a voulu se retourner de la manière la plus compliquée possible, il a fini par lui donner un coup de pied tournoyant dans son visage.

Le jeune protagoniste a partagé la vidéo virale sur Tik Tok et elle est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube. Le marié, complètement embarrassé, s’est rapidement excusé devant les visages surpris et les rires des invités.

«J’ai mal à la tête, je suis allée aux toilettes et j’ai pleuré un peu», a écrit la petite amie en postant la vidéo virale du moment «Il (son mari) se sentait incroyablement mal, mais au final tout s’est bien passé et nous avons terminé la fête à 8h. le matin avec nos meilleurs amis », a-t-il ajouté.

@gaudsquad Comment mon mari a ruiné notre mariage 1🥰🤗 ## men: / ## wedding ♬ Oh non – Kreepa

PLUS DE VIRAUX QUI PEUVENT VOUS INTÉRESSER