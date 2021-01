Arnold Schwarzenegger a décidé de publier une vidéo sur Twitter qui est devenu viral rapidement parce que là il «dit au revoir» à Donald Trump avec l’épée de «Conan le barbare». Ses paroles ont fait le tour du monde. Tous les détails sont dans cette note.

PLUS D’INFORMATIONS: Et qu’est-il arrivé aux Simpsons? South Park l’a battu et a “prédit” l’invasion des manifestants au Capitole

L’acteur populaire, qui était gouverneur de Californie (2003-2011) du côté du Parti républicain, a été très dur avec son partenaire théorique du parti et n’a pas hésité à comparer l’assaut du Capitole à l’un des épisodes les plus dramatiques du nazisme en Allemagne. Nous nous référons à Kristallnacht ou «Night of Broken Glass» de 1938, où les nazis ont attaqué des maisons et des entreprises juives.

Mon message à mes compatriotes américains et amis du monde entier après l’attaque de cette semaine contre le Capitole. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 – Arnold (@Schwarzenegger) 10 janvier 2021

«Mercredi était la journée du verre brisé aux États-Unis. Le verre brisé était dans les fenêtres du Capitole des États-Unis. Mais les foules n’ont pas seulement brisé les fenêtres du Capitole. Ils ont brisé les idées que nous tenions pour acquises et les principes sur lesquels notre pays a été fondé », a-t-il déclaré.

Arnold Schwarzenegger, dans la vidéo virale postée sur son compte Twitter (@Schwarzenegger), a décrit Donald Trump comme un «leader raté» dont on se souviendra comme le «pire président de l’histoire» et qui sera «aussi hors de propos qu’un vieux tweet».

Plus tard, dans le même enregistrement, il a fait sa déclaration centrale en tenant l’épée avec laquelle il a interprété le film «Conan le barbare». «L’Amérique se lèvera de ces jours sombres et brillera à nouveau. Comme cette épée. Plus vous tempérez une épée, plus elle devient forte. Notre démocratie est comme l’acier de cette épée », a-t-il précisé.

À son tour, Schwarzenegger a souhaité le succès au président élu Joe Biden, mettant en garde: “Ceux qui pensent pouvoir révoquer la constitution des États-Unis savent qu’ils ne gagneront jamais.”

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Le père s’endort dans une baignoire et se réveille entouré de mousse L’excitation d’un père de découvrir que son fils a payé la totalité de l’hypothèque sur sa maison pour qu’il puisse prendre sa retraite tôt Regardez la vidéo virale de la réaction d’une fille à la modeste invitation de son petit ami qui est manqué d’argent