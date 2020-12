Nous traversons tous une étape de changement et en ces temps d’isolement à travers coronavirus (COVID-19), les émotions ont subi certaines variations de nos jours. Ceci est clairement démontré dans ce vidéo viral qui s’est retourné réseaux sociaux où une femme prétend aimer sa belle-mère «comme une mère». Incroyable mais vrai.

Il ne fait aucun doute que nous avons passé plus de temps en famille et que certains ont dû rester dans des destinations inattendues et vivre avec des gens qui avaient peut-être des rancunes. Ce cas est typique des belles-mères qui, dans la plupart des cas, ne s’entendent pas avec les belles-filles.

A cette occasion Cristina Pedrocha a mis en évidence dans le programme Zapeando qui reflète ce qui sera un Noël différent car la pandémie de coronavirus nous a relégués à la maison beaucoup plus longtemps sans sortir.

Ici, il met également en évidence que les gens sont en colère parce que les mesures de sécurité ont changé la vie de beaucoup et cette fête de Noël ne sera pas traditionnelle. Pour cette raison, l’actrice Charo Urbano a ironiquement rappelé à tout le monde qu’en 2019, nous nous plaignions simplement du contraire.

Quand le stress affecte la santé émotionnelle en quarantaine

De la critique de sa belle-mère à l’affirmation, en larmes, qu’elle est comme une mère, c’est ainsi que l’actrice Charo Urbano ironise dans cette vidéo sur la façon dont la pandémie de coronavirus nous a affectés émotionnellement d’une année sur l’autre.

La vidéo montre de manière amusante comment nos émotions ont changé à cette époque, même si ce n’est rien de plus que le reflet de la réalité qui existe dans chaque maison touchée par la pandémie et reléguée à des soins stricts.

L’actrice a critiqué le fait que tout le monde se soit réuni chez elle pour fêter Noël en 2019, tandis qu’en 2020, en pleurant, elle affirme qu’elle est vraiment désolée qu’ils puissent tous nous rassembler. La réalité est complètement différente.

«Je passe un moment terrible, ma tante, je suis amère», raconte la jeune femme dans cette vidéo virale. Après l’avoir vu, Lorena Castell est claire: “Le virus va provoquer quelque chose d’impensable, faire rater les beaux-frères”.

