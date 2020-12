CrossFit est défini comme un système d’entraînement de force et de conditionnement basé sur exercices fonctionnels constamment variés réalisés à haute intensité. Ce sport peut être pratiqué par n’importe qui, qu’il soit en forme physique ou non, ce qui a suffi pour qu’un youtubeur soit encouragé à le pratiquer pendant un certain temps.

Il s’agit de Laurie Shaw, un jeune homme qui a décidé de faire du CrossFit pendant 30 jours sans s’arrêter. Il a dit qu’il n’avait jamais fait ce type d’exercice auparavant, mais il savait depuis longtemps qu’atteindre son objectif n’allait pas être facile.

Le youtubeur a commencé par une routine d’échauffement puis a commencé par le vrai entraînement: squats, poids et barres. C’est ainsi que s’est terminée sa première session.

Les jours passaient et, comme il l’expliquait, il continuait à s’entraîner dur. Peu importe qu’il pleuve ou que vous deviez vous entraîner tôt ou tard, car je trouvais toujours le temps pour une nouvelle séance de CrossFit. Plus tard, il a rejoint des cours dans un gymnase et a pu améliorer sa technique.

Malgré l’intensité, Laurie a commencé à se sentir à l’aise avec l’idée de faire de l’exercice et a appris à prendre son rythme. Par inadvertance, il a terminé les 30 jours.

Il a finalement montré les changements physiques subis par son corps. Il a montré que bien qu’il n’ait pas gagné autant de masse musculaire, il était capable de marquer légèrement son corps, ce qui valait la peine de tous ses efforts.

Le bilan de toute sa formation a été résumé dans une vidéo de 20 minutes qui cumule plus d’un million et demi de vues.

