Mis à jour le 12/06/2020 à 16:02 PM

Si vous voulez voler dans un avion, vous devez toujours porter le masque. Cette phrase peut paraître simple, mais parfois elle est très difficile à comprendre pour certaines personnes qui refusent de la mettre en tant que protagoniste d’un vidéo virale qu’elle a été «congédiée» sous les applaudissements des passagers d’un vol aux États-Unis lorsqu’elle a vu comment ils l’ont escortée pour avoir désobéi à cette règle de la soi-disant «nouvelle normalité».

Le 3 décembre, le scénariste de l’émission “Fox & Friends” Griffin Frank a partagé sur son compte Twitter deux courtes vidéos qu’un ami lui a envoyées dans lesquelles il a vu une femme descendre d’un avion de la compagnie Frontier area avec destination à Tampa pour avoir refusé de porter un masque. “Vous devez obéir”, on entend l’agent de bord dire qu’elle attirait l’attention du passager.

“Vous avez accepté ces conditions lorsque vous avez sorti votre carte d’embarquement et acheté le billet, donc j’ai besoin que vous quittiez l’avion à ce moment-là”il ajouta. Lorsqu’il a vu que la femme ne voulait pas coopérer, il a appelé des agents de sécurité pour l’escorter. Dans la deuxième partie de vidéo virale on observe comment l’un d’eux descend ses bagages du compartiment supérieur et lui demande de l’accompagner, sous les applaudissements du reste des occupants.

«Au revoir, Karen!, est entendu à haute voix comme le protagoniste de la vidéo virale a quitté le vol. Il convient de noter que la plupart des compagnies aériennes aux États-Unis exigent que les voyageurs portent des masques à bord à partir de la mi-juin et, actuellement, toute entreprise a le pouvoir de retirer tout passager qui refuse de se conformer à l’exigence, au point de le désactiver à vie à certaines occasions, a rapporté le portail Forbes.

L’avion a éclaté sous les applaudissements après le décollage de la femme sans masque. Quelqu’un l’a même appelée «Karen». pic.twitter.com/zVLuSlYivN – Griffin Frank (@GriffinFrank) 3 décembre 2020

