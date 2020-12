Mis à jour le 12/07/2020 à 19:17

Il n’y a rien à faire pour que les animaux de compagnie soient les maîtres absolus de vidéos virales des réseaux sociaux. Justement, un chat américain en a conquis plus d’un sur Instagram pour sa façon particulière de saluer son propriétaire quand il la voit.

Dans le matériel partagé par le compte @ gambino_911, il est observé Un chat de couleur caramel nommé Gambino court des pieds de son propriétaire et tourne un coin de la maison qu’ils partagent.

Quand la femme qui a enregistré le vidéo virale donne la portée, le chat se lirait, mais s’arrête un instant pour lever la tête et lui dire “Hey salut!” (Alors Salut! en anglais) avec le plus prononcé des accents du sud.

En un éclair, les images ont déclenché toutes sortes de commentaires sur Instagram et d’autres réseaux sociaux, accumulant des millions de «J’aime». Sans aucun doute, une scène qui volera plus d’un sourire si vous êtes un amoureux des animaux passionné.

