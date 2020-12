Mis à jour le 12/06/2020 à 17:41

La violence n’est jamais la solution, mais la grande majorité des gens s’y tournent pour résoudre leurs différends. Et il semble qu’il soit plus facile de s’accrocher à quelqu’un que d’épuiser toutes les voies possibles en tant que civilisés comme cela s’est produit dans un vidéo virale qui provoque un buzz sur YouTube.

PLUS D’INFORMATIONS: Ils allaient jouer dans un combat sanglant mais ont fini par imiter le combat entre Don Ramón et le professeur Jirafales

Le matériel en question a pour protagonistes deux jeunes hommes en Argentine qui se sont impliqués dans une confrontation de rue avec un événement imprévu ridicule: l’un d’eux a atterri dans un fossé lorsqu’il a tenté de porter le premier coup et s’est tenu tête baissée, les jambes dépassant de la surface.

Cependant, son adversaire a profité du fait que son point faible était exposé et lui a donné un coup de pied entre les jambes, poussant les personnes présentes à pousser un cri de douleur en guise de solidarité avec le jeune homme déchu. Certes, une fin tragi-comique dont plus d’un se souviendra en voyant le vidéo virale.

PLUS D’INFORMATIONS: Combat de métapodes: le combat de deux agents de sécurité est viral à cause de la façon dont ils se font face

L’événement singulier a eu lieu dans le quartier La Plata de Los Hornos et a été immortalisé sur les réseaux sociaux. Pensez-vous qu’il avait raison ou tort de botter son adversaire alors qu’il était le plus vulnérable? Bien que cela soit quelque peu discutable, plusieurs ont convenu qu’il s’agissait de «lâcheté», bien que d’autres aient noté que «la fin justifie les moyens».

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux«Y»plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

L’incroyable combat de rue en milieu de quarantaine qui fait sensation sur les réseaux sociaux pour sa fin inattendue Baby shower est viral en raison d’un combat de poupées géantes pour révéler le sexe du bébé Excès de tequila: combat brutal entre mariachis et touristes au Mexique est viral sur les réseaux sociaux

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le voleur reçoit le cylindre à la tête et la réaction est virale

Le voleur reçoit le cylindre à la tête et la réaction est virale. (Twitter)