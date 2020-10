Mis à jour le 28/10/2020 à 14:11

L’utilisation du vélo a augmenté rapidement à Lima, suite à l’interdiction des véhicules privés le dimanche; cependant, c’est déjà une pratique très répandue dans d’autres pays. En effet, un groupe de cyclistes a trouvé un combat de béliers inhabituel, qui est devenu viral en réseaux sociaux.

Sean Rearden, un jeune homme qui était accompagné de ses amis, fait du vélo sur la route. Jusqu’à ce qu’il atteigne une route désolée, mais soudain, il s’est heurté à un combat de béliers.

La présence de ces animaux et leur grossièreté ont fait arrêter le groupe. Bien sûr, l’un d’eux a pu enregistrer l’événement. Il s’agissait de trois mouflons d’Amérique, une sorte de mouton nord-américain, caractérisé par ses grandes cornes.

Comme on peut le voir dans la vidéo, les animaux sont entrés en collision avec leurs cornes. La peur de voir ce duel a obligé les cyclistes à se taire pour ne plus déranger ces moutons ou pour qu’ils se heurtent à eux.

La vidéo a été téléchargée sur YouTube, via le portail Videlo, et est immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux. Avec plus de 54 000 reproductions, le clip a surpris plusieurs utilisateurs.

Avez-vous aimé la vidéo? Souhaitez-vous pouvoir découvrir plus de matériel comme celui-ci chaque jour? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de vidéos virales sur Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends? Ne manquez pas les dernières tendances sur les réseaux sociaux.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER