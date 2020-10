Mis à jour le 29/10/2020 à 12:29 PM

Certains plongeurs ont décidé d’explorer l’océan sans imaginer qu’ils trouveraient un endroit unique. Ils ont enregistré un cimetière sous-marin en Espagne, les images ont été téléchargées sur YouTube et sont rapidement devenues virales. réseaux sociaux.

Des plongeurs ont trouvé la nécropole à 20 mètres de profondeur au fond de l’océan Atlantique, au large de la côte sud de l’île de La Palma, en Espagne. Ce cimetière sous-marin a été construit en l’honneur de 40 moines jetés à la mer il y a plus de 400 ans.

Les croix auraient été jetées à la mer il y a 20 ans pour créer ce cimetière sous-marin. Rares sont les touristes qui nagent dans la région et savent qu’en dessous se trouve une nécropole inhabituelle.

La vidéo a été téléchargée par le compte Vídelo et les images sont arrivées via Freediving La Palma. Immédiatement, le clip a eu des milliers de reproductions et de réactions sur les réseaux sociaux.

