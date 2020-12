Dans les dernières heures un inhabituel vidéo virale dans laquelle apparaissent deux énormes lions de mer, enregistrés en 2019, a commencé à circuler dans Facebook et autres réseaux sociaux. Qu’y a-t-il de si surprenant dans ce clip? Eh bien, les mammifères marins ont pratiquement envahi un bateau qui était apparemment abandonné.

REGARDEZ: Défi viral: Dites-nous quelle est la forme de vos orteils et nous vous dirons quelque chose sur votre personnalité que vous ne connaissiez pas

L’ancien footballeur Joshua ‘Josh’ Phillips a déclaré que le 18 décembre 2019, il avait été témoin de cet événement étrange alors qu’il naviguait à Eld Inlet, situé dans l’État de Washington (États-Unis), lorsqu’ils ont soudainement repéré un bateau branlant.

«Il avait l’air un peu délabré (le bateau). Nous nous sommes rapprochés de plus en plus et nous avons réalisé qu’il y avait deux animaux géants », a déclaré Phillips au journal local The Olympian. Dans le vidéo virale vous pouvez voir comment les lions de mer se lèvent les uns après les autres, tandis que le bateau commence à couler lentement.

“Oh mon Dieu. Il est très proche de couler. S’ils devaient manger trois psaumes de plus, le bateau ne résisterait pas », peut-on entendre dire en plaisantant la personne dans la vidéo virale. Phillips lui-même a déclaré qu’à un moment donné, un troisième otarie a tenté de monter sur le bateau, mais sans succès.

EN SAVOIR PLUS SUR LES VIRAUX

Ils ont installé une caméra cachée dans les bois et ont enregistré quelque chose d’inhabituel pendant la nuit.Il a prétendu qu’il avait été arrêté pour possession de drogue présumée et proposé à sa petite amie lorsqu’elle est allée le voir au poste de police.Il place une caméra dans sa chambre et enregistre ses terrifiantes “ activités nocturnes.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Granny devient virale après avoir pris 800 tamales chez des médecins qui l’ont sauvée de Covid-19