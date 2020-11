Mis à jour le 11/08/2020 à 17:26

Sydney Kinsch est une jeune femme de États Unis qui a découvert l’infidélité de son petit ami en voyant un selfie sur lequel il a posté réseaux sociaux. La jeune fille de 24 ans a révélé comment sa relation de quatre ans s’était terminée à travers une vidéo qui avait accumulé des millions de vues.

Les images commencent avec Kinsch debout devant un selfie de son partenaire portant des lunettes de soleil; cependant, lorsqu’il est écarté pour révéler le reflet de l’accessoire, il est possible d’observer les jambes d’une femme dépassant de la vitre de la voiture dans laquelle le jeune homme se déplace.

«Cette fois, mon petit ami de 4 ans m’a envoyé un Snapchat et m’a trompé», lit-on dans la description du court clip posté sur les réseaux sociaux par la fille qui s’identifie sur TikTok sous le nom de sydneykinsch.

Dans la section des commentaires, Kinsch a continué à partager plus de détails, révélant que les choses avaient empiré peu de temps après avoir vu la photo. «Je l’ai appelé et lui ai demandé s’il avait remarqué qu’il m’envoyait une femme sur son Snapchat et il n’en avait aucune idée. Alors je lui ai envoyé et il m’a dit que j’étais fou et que j’étais la petite amie de notre ami et qu’il était autorisé à avoir des amis. “

Il a expliqué qu’une semaine plus tard, il avait découvert que son partenaire avait vu cinq femmes différentes le mois dernier.

Bien que la vidéo publiée par la jeune femme soit assez courte, elle est devenue un phénomène viral avec plus de 2 millions de vues sur TikTok, obtenant des centaines de réponses d’utilisateurs qui ont sympathisé avec elle.

“Les gars pensent toujours qu’ils peuvent être plus rapides que nous”, a écrit un internaute. “Je ne sais pas pourquoi il a des lunettes, il fait pas si ensoleillé”, a écrit un autre.

