Comme s’il s’agissait d’un film d’action, la police de Luque, au Paraguay, a mené une persécution spectaculaire contre un gang de criminels dirigé par une grand-mère de 72 ans surnommée Grand-mère “ Toretto ”, du nom de son talent particulier au volant. L’assaut et l’arrestation du septuagénaire ont rapidement tourné viral dans Facebook et autres réseaux sociaux.

Estanisláa Dávalos de Fernández – nom de la grand-mère du malfaiteur – a plusieurs dossiers de police pour vol qualifié et fraude. Cette fois, il était le complice de deux autres assaillants qui sont entrés dans un magasin de téléphonie, ont tiré sur un travailleur et lui ont volé 10 millions de guaranies (environ 1 500 $ US).

Selon raconte le journal paraguayen Extra, le commissaire de Luque, Cristóbal García, a reçu l’alerte de vol et a rapidement mis en place une équipe pour poursuivre les criminels. Tout a été enregistré dans un vidéo virale sur Facebook, car les policiers ont été très surpris quand ils ont vu qu’au bout de 30 minutes une grand-mère est sortie du camion et s’est abandonnée, tandis que les deux autres ont commencé à fuir.

“Nous l’avons pourchassée pendant environ une demi-heure, jusqu’à ce que le camion s’arrête et qu’ils commencent à fuir à pied, à cause de son âge, elle a été la première à se rendre.” Quelques minutes plus tard, un autre des assaillants a été retrouvé. Tous deux ont été transférés au poste de police. La grand-mère «Toretto» a gardé tout l’argent des vêtements dans ses sous-vêtements pour empêcher la police de le fouiller.

